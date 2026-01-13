Hito en la eólica marina con sello avilesino: Navantia y Windar alcanzan las 200 piezas construidas
El último 'jacket' fabricado en el astillero de Fene se destinará al parque de Dieppe le Tréport, en aguas francesas del Canal de la Mancha
Lne
El grupo público Navantia, a través de su división Navantia Seanergies, y la compañía privada Windar Renovables han anunciado este martes la construcción de su 'jacket' número 200, las cimentaciones fijas para el sector de la eólica marina desarrolladas al amparo de la alianza entre ambas empresas.
En un comunicado conjunto, han subrayado que esas estructuras han sido ultimadas en sus instalaciones en España, mientras que otras 80 han sido fabricadas en sus centros de Reino Unido.
En el caso de la número 200, han destacado que se destinará al parque de Dieppe le Tréport, en aguas francesas del Canal de la Mancha y promovido por la unión temporal Lems, en la que Ocean Winds ejerce como socio mayoritario.
Ambas compañías han valorado que este "hito pone de manifiesto una experiencia que ha ido forjándose desde la construcción del primer proyecto de eólica marina entre Navantia y Windar", 29 jackets para el parque eólico marino alemán Wikinger, de Iberdrola, hace más de una década.
Las unidades ejecutadas desde entonces se han instalado en recintos de Alemania, Dinamarca, Francia y Reino Unido y, sumando las realizadas en España y Reino Unido por esta alianza, representan, según han indicado, cerca de la "mitad de los jacket instalados en Europa, siendo el fabricante más destacado en este producto a nivel internacional"
Suscríbete para seguir leyendo
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café
- Unos 4.300 alumnos matriculados en Avilés se beneficiarán de la nueva cocina central para comedores escolares
- La vida regresa a la ría de Avilés: estrellas de mar, ñoclas, gusanos y andaricas se mudan a los arrecifes artificiales
- La sidrería Yumay de Avilés ya tiene nuevo dueño (y cuenta con varios locales en la mariña lucense)
- Luanco prepara un impresionante programa de actos para la celebración del 250º aniversario del Socorro: un mes de actividades
- Cachopo, sidra, postre, café y... hasta chupito: las facturas que deja sin abonar un profesional del 'simpa' avilesino que tiene en alerta a los bares de la ciudad