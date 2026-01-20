Avilés ya trabaja en la organización de la XVI Semana Impulso TIC

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, mantuvo este lunes una reunión con los decanos de los colegios profesionales de informática de Asturias: Alberto Núñez, en representación de CITIPA, y David Pérez Pancho, por COIIPA, con el objetivo de coordinar la organización de la XVI Semana Impulso TIC, que se celebrará en Avilés el próximo mes de noviembre.

Durante el encuentro se abordaron los contenidos de esta edición, que se centrará en analizar cómo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impulsa el crecimiento de la investigación, la innovación y la inversión. Avilés, como referente y hub industrial, apuesta por acoger y liderar este debate estratégico.

A través de jornadas temáticas, mesas redondas y ponencias, se analizará el impacto de este crecimiento tecnológico en Asturias y las vías para acelerar estos procesos, con la tecnología como eje vertebrador del futuro.