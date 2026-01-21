Innovación "made in Corvera": Gonvarri lanza un seguidor solar que resiste temporales

Solar Steel, empresa del grupo Gonvarri afincada en Cancienes (Corvera), ha alcanzado un nuevo hito en el sector de la energía solar. La compañía ha lanzado al mercado un nuevo seguidor solar que resiste a los temporales y que puede ser instalado en terrenos con geometrías complejas. Este producto, que ha sido bautizado como TracSmarT+2P, es fruto del departamento de I+D+i de la firma, y viene a responder a una necesidad clara del mercado: ofrecer materiales más robustos, resistentes y económicos.

TracSmarT+2V Compact incorpora piezas preensambladas y permite el montaje de tubos, partes secundarias y módulos, con lo que se mejora la seguridad y eficiencia en su instalación, tal y como señalan desde la compañía. Además, su diseño permite instalar hasta un 5% más de capacidad en el mismo espacio. Su flexibilidad, añade la empresa, facilita la adaptación en terrenos inclinados o naturalmente irregulares, con lo que reduce el movimiento de tierras hasta en un 30%, lo que se traduce en un menor coste en ingeniería civil.

Este nuevo diseño ofrece un ventaja que, según Gonvarri Solar Steel, "sin precedentes": la misma posición de protección contra el viento, la nieve y el granizo, garantiza la integridad de la estructura durante eventos climáticos adversos combinados.

Sola Steel, del grupo Gonvarri, es líder nacional en el diseño y suministro de seguidores solares y estructuras para el sector de la energía fotovoltaica. Cuenta con una cuota de mercado nacional de aproximadamente el 25%. Asimismo, actualmente cuenta con más de un centenar de profesionales en plantilla, el doble que hace solo tres años.