La Universidad, cantera de los grandes centro de investigación asturianos: "La guerra por contratar talento es brutal"

Tender puentes entre empresas, centros de investigación y universidad para intercambiar conocimiento y talento. Ese es uno de los grandes objetivos de la Semana de la Transferencia, organizada por la Universidad de Oviedo, que ayer tuvo como epicentro el Centro Niemeyer. En la sala de cine del centro cultural levantado donde durante décadas echaban humo las chimeneas de Ensidesa, se celebraron varias charlas sobre la conexión entre la institución académica y el tejido empresarial asturiano: "La guerra por contratar talento es brutal; y es en la Universidad donde se genera".

Uno de los platos fuertes de la jornada fue la mesa redonda que llevó por título "Casos de éxito de transferencia Universidad-empresa", en la que participaron Luis Pérez Castaño, director de I+D de Gonvarri; Rubén Usamentiaga, del departamento de Información de la Universidad de Oviedo; Fernando Rodríguez, director de Digitalización & AI de ArcelorMittal; Francisco de Asís, director de cátedra de la Universidad de Oviedo; Sergio Meana, director de Hidritec Water Systems; y Alberto Martín, del departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, de Comunicaciones y Sistemas de la Universidad de Oviedo.

Todos analizaron las relaciones entre la institución académica y sus respectivas empresas, especialmente en el desarrollo de proyectos de innovación. "Nada de lo que hemos conseguido hubiese sido posible sin la Universidad de Oviedo", sentenció con aplomo Rodríguez, para quien la colaboración con la institución académica asturiana fue "clave" para que el centro de I+D de ArcelorMittal en Asturias echase a andar. "En aquel momento no teníamos músculo, y nos apoyábamos en ellos", recordó el ingeniero, que también ensalzó la importancia para modelar el talento de la universidad. "No tiene nada que envidiar en talento a cualquier otro sitio. Lo que pasa es que ahora hay poca gente en las generaciones actuales, por lo que la guerra por el talento es brutal", abundó Rodríguez, quien confía en que la Cátedra ArcelorMittal sea clave en abordar los retos de futuro del gigante de la siderometalurgia, que son, fundamentalmente, "la sostenibilidad y la descarbonización".

Otra idea sobre la que se disertó fue la necesidad de incorporar la innovación a todo tipo de emprsas. "El I+D no tiene que ser solo para empresas grandes. Las pequeñas necesitamos también ese empujón", destacó Meana, cuya empresa ha puesto en marcha dos proyectos gracias a la Universidad. "Nos contactaron directamente ellos para hablarnos de una investigación sobre desalinización que suponía una opción disruptiva. Lo trabajamos y vimos que permitía hacer lo mismo que hacíamos con los procesos actuales pero con un ahorro energético del 40%", ejemplificó, sobre uno de ellos.

También se abordaron otros asuntos, como la necesidad de liberar de burocracia a los equipos de investigación, que puso sobre la mesa Pérez Castaño; de mejorar los incentivos a los docentes, planteado por De Asís; o la importancia de crear redes para conectar a los grupos de investigación con las empresas, tal y como destacó Martín; o el reto de encontrar financiación fuera de nuestras fronteras: "Llevamos unos cuantos años en los que España está viviendo en buena parte de fondos europeos; pero eso se va a acabar. Si queremos financiación tendremos que ir a Europa, y ahí es donde creo que la Universidad y las empresas aún tienen mucho camino por recorrer y es lo que nos puede hacer marcar una diferencia", reflexionó Usamentiaga.

Azucena Jiménez, Juan Luis Carús, Luis Pérez Castaño, Yerai Fernández y Julián Corostola / A. F. V.

Antes se había celebrado otra mesa redonda, en la que participaron Azucena Jiménez, responsable de Proyectos de Fementalindustry; Juan Luis Carús, director de Innovación de TSK; Luis Pérez Castaño; Yerai Fernández, coordinador de I+D de Windar; y Julián Corostola, director del Aleastur Innovation Center. En ella, los ponentes destacaron la importancia de dar a conocer el trabajo que hacen los grupos de investigación de la Universidad y reducir la burocracia. "La Universidad permite acceder a un conocimiento, un talento y unos recursos que en la empresa no podemos permitirnos", señaló Pérez Castaño.

En la jornada también intervino Tatiana Manso, jefa de operaciones de ArcelorMittal Global R&D, que habló sobre la trayector en innovación de la multinacional; la alcaldesa, Mariví Monteserín, el concejal de Desarrollo, Manuel Campa, el rector, Ignacio Villaverde y la vicerrectora de Transferencia, Susana Luque. "Creemos firmemente en algo: reforzar la industria incorporando la ciencia. Porque sabemos que eso crea empleo. Y no cualquier empleo, el empleo que queremos, el que es estable, el que es cualificado, el que tiene futuro, el que es capaz de retener talento y de atraerlo. Sabemos que invertir recursos para generar nuevo conocimiento es investigación y que compartir conocimiento para generar nuevos recursos es innovación. Dos caras de una misma moneda que solo funciona si se conforma esa interacción de forma fluida, de forma ágil y cotidiana, si conectamos universidad, es decir, conocimiento, con empresa y con territorio", expresó Monteserín.

En la misma línea, Campa ahondó en esa relación empresa-ciencia y en el papel de la institución académica. "Lo que nos faltaba por culminar ese ecosistema innovador es que la universidad esté día a día en la ciudad. Porque la universidad es el principal motor de innovación de esta región, el que mayor capacidad de financiación tiene en cuanto a grupos de investigación y, por lo tanto, eso hay que trasladarlo a la realidad. Qué mejor sitio que aquí, que Avilés, para trasladarlo. Así que los que estáis aquí sabéis que tenemos un equipo que os va a recibir con los brazos abiertos y espacios para que desarrolléis esas investigaciones", apostilló el edil, que también puso el foco sobre el centro de empresas de La Curtidora: "Puede ser el espacio más parecido a un campus o a dar el salto de un campus a un espacio empresarial, porque ofrece un espacio muy cómodo, ofrece relaciones personales, con el servicio empresarial y con las empresas que están allí y que se ayuden unas a otras".