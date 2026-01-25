Los frutos del polo de innovación de Avilés: TheNextPangea aplica inteligencia artificial para diseñar antenas de sistemas de comunicación por satélite

TheNextPangea -empresa tecnológica que nació como spinoff de ArcelorMIttal y que se ha convertido en gacela (sociedad de rápido crecimiento- impulsa ahora el proyecto “Diseño de componentes de radiofrecuencia para fabricación avanzada mediante inteligencia artificial”, una iniciativa orientada al desarrollo de elementos clave para sistemas de antenas de alto rendimiento destinados a comunicaciones satelitales, sistemas radar y tecnologías 5G y 6G.

En este tipo de aplicaciones, la reducción del peso y del volumen de las antenas resulta un factor determinante, especialmente en el contexto del crecimiento del sector "new space", donde los satélites son cada vez más compactos y ligeros. Para alcanzar estos objetivos, el proyecto apuesta por el uso de fabricación aditiva o impresión 3D, una tecnología que abre nuevas posibilidades en el diseño de componentes avanzados, según explicaron desde la firma.

No obstante, el diseño geométrico de antenas que cumplan los requisitos de funcionamiento y que, al mismo tiempo, puedan fabricarse mediante estos métodos avanzados supone un reto de gran complejidad. En este contexto, el uso de la inteligencia artificial permite abordar el proceso de diseño de forma más eficiente, facilitando la optimización de componentes adaptados a las limitaciones y ventajas de la fabricación aditiva.

Los resultados previstos del proyecto incluyen el desarrollo de prototipos funcionales completamente optimizados, que serán validados mediante simulaciones electromagnéticas y ensayos experimentales en el laboratorio de la Universidad de Oviedo. Esta combinación de diseño basado en inteligencia artificial, modelado electromagnético de precisión y producción mediante impresión 3D permitirá obtener componentes más ligeros, compactos y eficientes.

Ejemplo de elemento de comunicación objeto del proyecto / TheNextPangea

Con este proyecto, que ha recibido el apoyo de la agencia Sekuens en su convocatoria de proyectos de I+D empresariales, se obtendrá un software de Inteligencia Artificial con el que el diseño de este tipo de componentes se realiza hasta en un 300% menos de tiempo, así como el prototipo de un sistema de comunicaciones satelitales, diseñado con ese software, más compacto que cualquiera que exista en el mercado.

Con esta iniciativa, TheNextPangea refuerza su posicionamiento como agente innovador en el ámbito de las comunicaciones avanzadas y el desarrollo de componentes mediante fabricación aditiva, apostando por una metodología que integra inteligencia artificial y manufactura avanzada para generar soluciones competitivas en un mercado en expansión y contribuir al avance tecnológico de los sectores aeroespacial y de las telecomunicaciones.