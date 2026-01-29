La colaboración público-privada de Avilés en el I+D "asombra" en Europa: "Nos hemos quitado el síndrome del impostor"

La colaboración público-privada que se da en Avilés en el ecosistema del I+D sorprende en Europa. Así lo aseguraron este jueves los participantes en el programa In4Green, de la Red Europea URBACT, liderada por la villa del Adelantado, en el que una decena de ciudades europeas de tamaño y circunstancias similares han colaborado y puesto en común retos y medidas para aspirar a que la innovación y la industria sean el motor de su desarrollo económico y social. Lo hicieron en un acto celebrado en la sala de cine del Centro Niemeyer, en el que se expusieron los objetivos fijados para Avilés, que han quedado plasmados en el llamado Plan de Acción Integrado. Entre ellos, se encuentra la creación de modelos de economía circular, la colaboración público-privada, la Isla de la Innovación, la transición digital y la conciencia pública, tal y como explicó el conejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa.

Las ciudades participantes en este proyecto fueron, además de Avilés, Bijelo Polje (Montenegro), Dabrowa Gornicza (Polonia), Larissa (Grecia), Navan (Irlanda), Sabadell, Salerno (Italia), Solingen (Alemania), Vila Nova de Famalicao (Portugal) y Zdar nad Sazavou (República Checa). Todas ellas son ciudades entre los 50.000 y los 250.000 habitantes, con un importante pasado industrial que han afrontado o están afrontando, de una u otra manera, una reconversión en su modelo económico.

Durante el más de medio centenar de reuniones, algunas presenciales y muchas telemáticas, los representantes de las diferentes ciudades fueron poniendo en común lo que José Costero, coordinador del programa, denominó como "buenas prácticas": casos de éxito que han ayudado a dinamizar, modernizar y hacer más sostenible a su industria. Así, de Avilés se destacó la colaboración público-privada para el desarrollo económico; de la ciudad montenegrina la creación de una ventanilla única para inversiones, consiguiendo acelerar todas las tramitaciones; de la griega, la puesta en marcha de un hub para starups y pymes levantado en una antigua fábrica; en la alemana, la creación de una planta energética alimentada con residuos; en la portuguesa, la puesta en marcha de un sistema para facilitar a empresas del sector textil el testaje de materiales y procesos circulares; en la polaca, la recuperación de espacios industriales para usos ciudadanos; en la irlandesa, la puesta en marcha de una comunidad energética; y en la localidad checa, un sistema de reutilización de pluviales.

También se estableció un Plan de Acción Local, que tal y como adelantó Campa, en Avilés se incluirá dentro del pacto de concertación que se comenzará a negociar con empresas y agentes sociales en próximas semanas. El concejal destacó ocho puntos de este proyecto: la revitalización de áreas industriales, la Isla de la Innovación, el desarrollo de la Manzana del Talento, el plan Avilés Huella de Carbono, el programa Green Hub, el fomento de vocaciones científicas en mujeres, el apoyo al emprendimiento y la innovación y la transformación digital de las pymes.

Campa se detuvo, fundamentalmente, en las tres primeras: "Tenemos tres espacios de desarrollo industrial, que son los suelos liberados de Baterías, un suelo industrial que puede traer inversiones lo desarrolle quien lo desarrolle; el espacio justo entre este Centro [Niemeyer] y los suelos de Baterías, que es donde desarrollamos la Isla de la Innovación, el Parque Científico Tecnológico y su ampliación, ; y la Manzana del Talento de Valliniello. Y me gusta decirlo de manera conjunta porque yo creo que entre las tres atienden a las necesidades que tenemos de futuro en la ciudad”, destacó el edil.

"Nosotros tenemos clara una cosa, y es que no vamos a tirones, que el modelo que vamos definiendo lo tenemos claro desde hace mucho tiempo y lo que tenemos es que ir incorporando nuevas ideas, nuevos proyectos y adaptarlo a las necesidades de la ciudad, de la sociedad, de los desarrollos”, afirmó Campa. Y añadió: "El objetivo siempre es generar más competitividad, que seamos mejores, que traigamos más gente, que las empresas quieran instalarse aquí”.

Público en el acto de In4Green en el Niemeyer / Mara Villamuza / LNE

Avilés, polo innovador

Por su parte, la alcaldesa, Mariví Monteserín, que también intervino en el acto, destacó la importancia de este programa "para buscar una nueva definición de industria con las fuentes de energía, la tecnología y la innovación como pilares". Asimismo, la regidora, destacó la importancia de Avilés como polo innovador en el contexto nacional: "Una de cada tres infraestructuras de innovación del país están aquí, en Avilés".

Mesa redonda

Durante el acto también se celebró una pequeña mesa redonda en la que participantes en el In4Green expusieron su experiencia. Participaron Nuria Canel, de Fade; Sandra Herrero, del Club de Calidad de Empresas; Laura García, de la empresa Room 2030; y Miguel Ángel López Peña, de Satec. Todos coincidieron en que la iniciativa les ayudó a conocer los retos que afrontan otras empresas similares de distintos lugares de Europa y hacer contactos con ellas. "También es un buena oportunidad para quitarnos el síndrome del impostor, porque siempre pensamos que en casa lo hacemos todo peor, pero cuando se lo contamos a alguien de fuera te das cuenta de que se nos da muy bien y que lo nos falta es creérnoslo lo suficiente".