Avilés proyecta su potencia como polo de innovación y será sede del próximo Congreso Nacional de Industria

Avilés será la sede del próximo Congreso Nacional de Industria, lo que permitirá proyectar las capacidades de su polo de innovación. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la clausura de esta cita, que se desarrolla estos días en Bilbao.

Bajo el lema «Lo bien hecho nos define», la Calidad Industrial, en su máxima expresión, es el eje vertebrador del Congreso que se celebra en el palacio Euskalduna poniendo en valor el papel de este sector como motor económico, social y cultural de España. a través de conferencias magistrales, mesas redondas, visitas a empresas, networking y casos de éxito harán de este congreso una cita imprescindible.

Como novedad, en esta edición ha tenido lugar la entrega de los nuevos Premios Nacionales de Industria “Bien hecho en España” para reconocer a aquellas empresas industriales que, por su actividad, organización, gestión o liderazgo, hacen de lo bien hecho una seña de identidad para los productos fabricados en nuestro país.

En Bilbao se encuentra este jueves el concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Avilés, Manuel Campa.

Sobre la sede de este año, el presidente del Gobierno ha dicho que el País Vasco se ha convertido en capital del vehículo eléctrico, con una importante transformación en esta industria. Sánchez ha dicho también que se está analizando cómo continuar con los fondos Next Generation vinculados a la seguridad y la defensa.

"La transformación de Bilbao y todo Euskadi en una potencia industrial exportadora es el mejor ejemplo de que algo, efectivamente, está cambiando. Por eso, queremos seguir llevando este escaparate a los territorio que son la columna vertebral de todo el estado español cuando hablamos de industria. Por eso el próximo congreso nacional será en la ciudad de Avilés, profundamente ligada a nuestro pasado industrial pero sobre todo a nuestro presente transformador y también a ese futuro productivo. Hemos dejado atrás la reconversión industrial para emprender la recnstrucción industrial de nuestro país", ha declarado el jefe del ejecutivo.