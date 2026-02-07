El polo de innovación avilesino suma 200 trabajadores más en solo dos años

El Parque Científico-Tecnológico "Isla de la Innovación" celebraba el pasado octubre su décimo aniversario con cifras inéditas. Ese polo de actividades de I+D+i tiene mucho que ver con el hecho de que el gobierno central se haya fijado en la ciudad para celebrar el Congreso Nacional de Industria. La cumbre que traerá dos mil congresistas a Avilés servirá, en parte, como escaparate de la actividad económica generada en este pequeño enclave donde, en la actualidad, trabajan 1.887 personas. Esa 'miniciudad de la innovación' dentro de la propia ciudad de Avilés reúne a 60 empresas y entidades adheridas. Algunas de ellas están situadas entre la margen derecha de la ría y el parque empresarial, como Windar, Idesa, Asturfeito o, más cerca de la trama urbana, el Centro de Investigación y Desarrollo Global de ArcelorMittal. Y esa pujanza de la I+D avilesina tiene un reflejo palpable en las cifras tanto de facturación como de empleo. Entre 2023 y el pasado 2025 se incrementó un 36% el número de trabajadores en I+D en las empresas y entidades el Parque Científico de Avilés, pasando de 355 a 559 entre uno y otro ejercicio: en total, 204 personas más incorporadas al ecosistema local de innovación.

Según las cifras que maneja el Ayuntamiento, en ese medio millar de trabajadores que dan forma al ecosistema local de innovación 396 son hombres y 163, mujeres; en el primer grupo hay 161 más que en 2023 y las féminas son 43 más que hace dos años y medio. Si se atiende al criterio de género, en el conjunto de la Isla de Innovación avilesina es mayoritario el perfil masculino: 1.291 empleados frente a 596 mujeres.

Desde su constitución en 2015 y hasta el momento actual, esos casi 2.000 empleos del Parque Científico y Tecnológico han permitido elevar el volumen de facturación hasta casi 600 millones de euros (587 en la actualidad). La inversión en proyectos de I+D también ha crecido, de los 90 millones de hace dos ejercicios a 92 millones en este 2026. Y ya hay tres empresas con capital extranjero asentadas en este ecosistema y son 14 más las que ocupan espacios de 'incubación' empresarial.

El desembarco de Escribano

La gestión del Parque Científico-Tecnológico "Isla de la Innovación" está encomendada a La Curtidora desde sus inicios. Su hotel de empresas presenta igualmente unas cifras de ocupación y de éxito que le permiten estar en el top nacional. El objetivo es que La Curtidora siga generando inversiones anuales por unos dos millones de euros, que se creen tres empresas al mes, o 75 empleos de calidad al año. En el mismo centro de empresas de La Curtidora el grupo Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) está creciendo ya. Allí ha ubicado su centro de I+D y ocupa 500 metros cuadrados de oficinas y una nave de 250 metros cuadrados.

La "Isla de la Innovación" representa un espacio clave para la ciudad por su capacidad para generar actividad económica y para la transformación de la trama urbana. En el ámbito industrial, próximamente sumará 220.000 metros cuadrados a disposición de empresas en el ámbito de las antiguas Baterías donde tanto Indra como la Autoridad Portuaria de Avilés han mostrado interés por establecerse allí.

La necesidad contar con más espacios para crecer empresarialmente y generar oportunidades para negocios modernos vinculados a la cultura de la I+D+i es uno de los objetivos principales en los que se trabaja desde el área de Desarrollo Económico y Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés que dirige Manuel Campa. El edil, que recogió el testigo este jueves en Bilbao para que Avilés albergue la cumbre nacional de industria en 2027, defendió el modelo local "que siempre ha tenido a la industria como eje" y aseguró que ese espaldarazo a la proyección de la comarca en su conjunto es un reconocimiento a un territorio "que ha apostado por una transformación industrial basada en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología y en la innovación". En resumen, los pilares de su Parque Tecnológico.