Pymes y emprendedores de Avilés se forman en IA generativa para mejorar su negocio

La Inteligencia Artificial generativa cada vez tiene más peso en las empresas. Su implantación no es cosa del futuro, sino del ya, y de ahí surge un nuevo ciclo de talleres que se celebrará desde este viernes en La Curtidora. Detrás de este proyecto, con respaldo municipal —en concreto, desde la concejalía de Desarrollo Urbano y Económico que lidera Manuel Campa— está el sello de “dos socios” del vivero de empresas ubicado en Versalles: la Oficina Acelera Pyme de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), este lunes representada por Jorge Enríquez, director de transformación digital, y dirigida a impulsar la transformación digital de pymes, autónomos y emprendedores asturianos; y el CTIC Centro Tecnológico, representado por su director general, Pablo Coca.

Este último subrayó la importancia del ciclo formativo: “En el futuro próximo, el uso de la IA generativa no va a ser algo voluntario, no es una cuestión de elección, sino que quien mejor haga uso de esas herramientas va a estar en disposición de competir mejor. Y ese es el papel que nos toca”.

El objetivo de este ciclo de cinco talleres es utilizar programas básicos de Inteligencia Artificial para mejorar la gestión y competitividad de los negocios. El año pasado se registraron 500 asistentes, y para esta segunda edición se prevé superar esas cifras, como avanzó Enríquez.

La primera sesión se celebrará este viernes, día 13. Entonces se analizará cómo Microsoft Copilot puede convertirse en un aliado estratégico para mejorar la productividad, optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones en el entorno empresarial, mostrando de forma práctica sus principales funcionalidades y casos de uso. Tendrá lugar en La Curtidora de 10.00 a 11.30 horas.

En este ciclo, y de cara a que la IA sea un elemento que permita dar mayor competitividad a las empresas, se instruirá a las personas participantes en los talleres sobre herramientas muy conocidas, como Microsoft Copilot o Google Gemini, además del uso de otras herramientas menos conocidas. El resto de talleres serán en La Curtidora los segundos jueves de mes, de marzo a junio, de 10.00 a 11.30 horas, con la posibilidad de conexión telemática.