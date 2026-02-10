Avilés revoluciona la experiencia de los viajeros en la ciudad y aplicará Inteligencia Artificial para crear itinerarios personalizados

Una familia alemana, formada por una pareja, dos niños y un perro entra en la oficina de turismo de Avilés. Los técnicos están ocupados atendiendo a otros visitantes, así que mientras esperan echan un vistazo a los paneles informativos y las pantallas diseminadas por las blancas paredes del edificio. Les toca su turno y se acercan al singular mostrador, de madera, que preside la planta baja: explican que van a estar cinco horas en la ciudad y que les gustaría ver lo imprescindible. La persona que les atiende introduce todos estos datos en su ordenador y, voilá, una inteligencia artificial responde con un itinerario perfecto para descubrir Avilés en una tarde con niños y una mascota.

Esto que hoy es un ejercicio de imaginación dejará de serlo en poco tiempo: cuando reabra la oficina de turismo, que hoy encara su última fase de rehabilitación. Se trata de una actuación adjudicada a la empresa Citanias obras y servicios por 479.000 euros, impuestos excluidos, que tiene como objetivo, fundamentalmente, mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del histórico inmueble. La previsión es que los trabajos finalicen el mes que viene. Después tocará equipar el nuevo edificio, que se espera, pueda estar a pleno rendimiento en Semana Santa.

Entre otras actuaciones, durante el medio año que ha durado la obra, en el edificio, originario del siglo XIX y que en su origen fue la cárcel municipal, se han ejecutado trabajos de aislamiento de la fachada, cambio de iluminación por luminarias LED, en la ventilación, se ha aislado la cubierta y se han eliminado barreras arquitectónicas. “Se ha logrado reducir el consumo energético un 50%”, explica la concejala de Turismo, la socialista Raquel Ruiz.

“El edificio contaba con unos sistemas de iluminación y de regulación térmica que eran poco eficientes y sostenibles. Tenía un aislamiento térmico de las fachadas y de la cubierta que no era el adecuado. La distribución de los espacios respondía a criterios de hace unas décadas. Por tanto, no se habían tenido en cuenta los criterios actuales, tanto medioambientales como de eficiencia energética o accesibilidad. Al mismo tiempo, se planteaba por parte del servicio que fuese una oficina del futuro, es decir, evolucionando a un edificio más moderno con servicios de información y que, además, en el conjunto de la intervención, mejorase la eficiencia energética del edificio”, ahonda el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, sobre unos trabajos que cuentan con financiación de la Unión Europea.

Hallazgo de la muralla medieval

Otro aspecto fundamental en la obra es la accesibilidad. El edificio contará con ascensor para conectar las tres plantas. Precisamente, durante las obras del nuevo elevador tuvo lugar un destacado hallazgo: una sección de la muralla. “Fue revisada por Patrimonio, se documentó, se protegió y se volvió a tapar”, explica Alejandro Andrés Martínez, arquitecto municipal, sobre este procedimiento, habitual en este tipo de casos. Además, se ha instalado también un sistema de lazo inductivo para las personas con discapacidad auditiva y también se empleará el braille en cartelería para las personas invidentes.

El proyecto contempla asimismo un cambio sustancial en la distribución del espacio de la planta baja, el de atención a los visitantes: una mampara de cristal hará que el acceso al edificio no sea frontal, redistribuyendo el recorrido, habrá paneles y pantallas informativas en las paredes y se instalará una gran pantalla tras el mostrador.

En la primera planta también hay intención de habilitar una sala de conferencias y exposiciones, además de oficinas. El bajo cubierta se empleará como almacén. “Para el Ayuntamiento es muy importante seguir manteniendo el edificio histórico que se encuentra catalogado y que tiene un gran valor patrimonial”, señala García, sobre un edificio en el que fue construido, entre otros materiales, con piedras de la muralla medieval.

“Hace 20 años Avilés no era la ciudad turística que es hoy en día y que recibe 300.000 visitantes al año, y nuestra oficina de turismo no estaba preparada para las necesidades de hoy en día, cuando la ciudad es un destino consolidado”, expresa Ruiz, de una actuación en la que también tuvo un peso importante la eficiencia energética y la accesibilidad. “Estamos en el programa Smart Cities, que exige la eliminación de barreras y también la reducción de la huella de carbono del turismo”, argumenta la edil, que también anima a los avilesinos a conocer el edificio del punto de información municipal: “Es un edificio singular, que fue una cárcel y que es muy interesante”.

Los extranjeros, los más fieles a la villa y, entre los nacionales, mandan los madrileños

Según las estadísticas municipales, a lo largo de 2025 pasaron 26.462 personas por los mostradores de turismo. Esa cifra es un 10,37% inferior a un año antes, cuando se contabilizaron 29.523 atenciones.

Eso sí, los datos dejan una curiosa estadística. Desde el pasado mes de julio, y debido a las obras de reforma, la oficina de turismo se trasladó a la antigua pescadería, en la plaza Santiago López. Hasta ese momento, entre enero y junio, la comparativa de visitantes en 2025 respecto a un año antes era un 10,6% superior. Esa “ventaja” se perdió a partir de julio, cuando el número de atenciones en comparación con 2024 cayó un 17%.

Pese a estos datos, las estadísticas de visitantes dejan un detalle importante: el número de atenciones a visitantes internacionales se mantuvo prácticamente igual: de 4.892 atenciones en 2024 a 4.764 en 2025. La caída más significativa estuvo en el turista nacional, con 3.002 atenciones menos de un año a otro, lo que supone un descenso del 14,2%. Por meses, el que mayor diferencia deja es agosto, con un descenso del 27,8% respecto al octavo mes de 2024.

¿Y de dónde vienen los turistas extranjeros? La mayoría son alemanes, el 14,2% del total, tras pasar 675 teutones por los mostradores de información turística. Les siguen los belgas, que suponen el 5%(237 atenciones) y los argentinos, el 4,6% (221 atenciones).

En cuanto a la procedencia de los visitantes nacionales, los más habituales son los madrileños, uno de cada cuatro. Les siguen los castellanoleoneses, un 10,7% del total, y los catalanes, un 9,6%