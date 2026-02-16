Javier Quirós, nuevo secretario comarcal de UGT en Avilés: "La investigación y la innovación fija industria en la comarca"

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, recibió a la nueva ejecutiva comarcal del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). Javier Quirós está a su frente desde hace unas pocas semanas, pero ya tiene claro que “la investigación y la innovación fija la industria de la comarca", dijo. Y añadió: "Nos hace capaces también de atraer nuevos negocios que quieren asentarse en la comarca, que es algo fundamental para nosotros”.

Quirós también comentó el anuncio de que el próximo Congreso Nacional de Industria, el del año que viene, se celebrará en Avilés. Calificó esta decisión -la hizo pública el presidente del Gobierno Pedro Sánchez- como "un verdadero orgullo". “Este congreso puede mostrar una buena imagen tanto para la industria de presente como de futuro, y además va a ser una oportunidad de trasladar esta imagen industrial de Avilés al exterior y resaltar un poco la importancia de la comarca como industria, ya no solo a nivel regional, sino a nivel estatal”.