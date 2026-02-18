Avilés será capital del talento joven en I+D con motivo de la celebración de la Feria de la Ciencia y la Innovación el próximo 21 de mayo en la ciudad

La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt), dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, organiza en colaboración con la Consejería de Educación, la agencia Sekuens, Valnalón y el CEEI Asturias la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias, una cita que busca conectar el ámbito educativo con el ecosistema científico y tecnológico del Principado.

El encuentro se celebrará el 21 de mayo de 2026 en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, en Avilés, en horario de 10:00 a 14:30 horas para alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. A partir de las 16:30 horas, la feria abrirá sus puertas al público general.

Un espacio de encuentro para la I+D+i asturiana

La feria está dirigida fundamentalmente a estudiantes y profesorado de Secundaria, Bachillerato y FP, y pretende convertirse en un punto de encuentro entre centros educativos, instituciones de investigación y empresas que forman parte del ecosistema de I+D+i en Asturias.

La temática del evento girará en torno a los ámbitos prioritarios de la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias: agroalimentación; envejecimiento activo y saludable; patrimonio y biodiversidad; energía y circularidad; e industria inteligente y resiliente.

Entre los objetivos de la cita figuran la presentación de acciones singulares desarrolladas en Asturias en el ámbito de la investigación y la innovación, la difusión de buenas prácticas y el impulso de vocaciones científicas. Asimismo, se busca visibilizar la labor innovadora que se realiza en los centros educativos, facilitar la comprensión de los métodos científicos por parte del alumnado y fomentar una visión crítica sobre la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de las condiciones de vida, con especial atención al respeto medioambiental.

La feria también aspira a tender puentes y explorar nuevas vías de colaboración entre los centros educativos y los distintos actores del ecosistema científico y tecnológico asturiano.

Modalidades de participación

Los centros educativos podrán participar de dos formas: como visitantes o como expositores con estand propio.

Para visitar la feria, los centros con alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional podrán inscribirse para asistir en horario de mañana. El número de asistentes podrá limitarse a un máximo estimado de 55 estudiantes por centro, en función de la demanda y del aforo del recinto. La selección se realizará por orden de inscripción. Además, la organización sufragará el coste de un autobús por centro cuando sea necesario.

En cuanto a la participación con estand, la feria dispondrá de un número determinado de espacios en los que compartirán protagonismo centros educativos, grupos de investigación y empresas asturianas. Se podrán presentar proyectos o iniciativas que hayan implicado activamente al alumnado en el diseño o desarrollo de experimentos, investigaciones, prototipos o desarrollos tecnológicos, en cualquier área de conocimiento, desde las ciencias y la tecnología hasta las ciencias sociales, las artes y las humanidades.

Formato expositivo

Se dará prioridad a aquellas propuestas que incluyan participación activa del alumnado, que se adapten al formato expositivo de feria, que fomenten la interacción con el público visitante y que estén desarrolladas en colaboración con centros de investigación, entidades tecnológicas o empresas.

El plazo de inscripción, tanto para asistir como para exponer un proyecto, permanecerá abierto hasta el 4 de marzo de 2026 a las 15.00 horas.