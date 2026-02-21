Una startup del polo avilesino de I+D, entre las cien más innovadoras del país

La empresa TheNextPangea, una startup nacida n 2021 al calor de las investigaciones de ArcelorMittal en la ciudad, con una facturación anual entre cuatro y cinco millones de euros, se incorporará próximamente al catálogo elaborado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) de las 100 mejores startups del país. Así la presentarán desde el Parque Tecnológico de Avilés, donde se asienta TheNextPangea, en el Foro Transfiere, que se celebra la próxima semana en Málaga. Ese ejemplo de los frutos del polo de innovación local tendrá una presencia destacada en el que está considerado como principal encuentro de I+D+i en España, donde se dan cita más de 5.200 profesionales de diversos sectores para compartir conocimiento, generar oportunidades de colaboración y desarrollar proyectos innovadores.

A la cita de Málaga acudirán representantes del Parque Científico y Tecnológico de Avilés "Isla de la Innovación", que forma parte de la delegación asturiana desplazada al Foro Transfiere. Una de las actividades en esta cita es, precisamente, la presentación de un panel temático sobre iniciativas e infraestructuras promovidas para conectar ciencia, tecnología, empresa, territorio y talento, siendo uno de los participantes TheNextPangea, startup propuesta por el Parque Científico avilesino para su inclusión en el "Top100 startup" de Asociación de Parques Tecnológicos deEspaña (Apte) correspondiente al ejercicio 2025.

La delegación asturiana está integrada por el consejero delegado TheNextPangea, Rodrigo García Acevedo, además de Cristina Fanjul, directora de CEEI Asturias; Iván Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno del Principado; Patricia López Vicente, directora gerente Idonial, con sede también en el Parque Tecnológico avilesino y Mamen Oliván, directora del Serida.

Anteriormente, otras empresas avilesinas como Room 2030, To Infinity y Aloha Clouds fueron identificadas por Apte entre las 100 mejores startups ubicadas en los 51 parques científicos y tecnológicos de la asociación, presentes en 15 comunidades autónomas. Las galardonadas en la edición de 2023 tenían todas sede en el centro de empresas La Curtidora, que desde hace cuatro años cuenta con el más alto reconocimiento nacional entre el casi centenar de viveros empresariales que se reparten por toda la península.

Con el top 100 de startups y empresas innovadoras, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España selecciona, entre todos sus asociados, los cien proyectos innovadores en ámbitos punteros que van desde la biotecnología a la inteligencia artificial pasando por energías limpias, telecomunicaciones, salud, espacio, automoción, semicondutores, agrotech, blockchain, software, etcétera. Y entre ellos, figuran empresas avilesinas desde hace varios años.

Ese catálogo de Apte al que aspira ahora a incorporarse TheNextPangea resalta la diversidad y calidad de las startups emergentes, abarcando sectores que están reconfigurando las fronteras del conocimiento científico. Inteligencia Artificial, Nanotecnología, Biotecnología, Mecatrónica y Fabricación Aditiva son algunos de los sectores donde se mueven los investigadores del proyecto TheNextPangea. Junto a ellos también se incorporan al catátalogo de startups innovadoras de Apte siete empresas de la Milla del Conocimiento de Gijón: Bluco Finance, Blue Route Technologies for Neurodevelopment, Cadavit Technologies, Glotac Technologies, Resizes Platform Engineering , Eterna Diagnostics y Universal Plastics.