Nace en Avilés un proyecto pionero de construcción: "Asturias Factory HUB", para dar respuesta a la falta de vivienda

La consejería de Ciencia, Industria y Empleo avanzó este enero el impulso de cinco grandes proyectos de consorcios público-privados en las áreas de industria, construcción, digitalización y economía del dato, longevidad y sostenibilidad, en el marco de una nueva edición del programa Misiones Científicas, que contará con 761.888 euros en ayudas. Uno de ellos, el de construcción, se presenta este lunes en Avilés, en el vivero de empresas de La Curtidora: se trata de "Asturias Factory Hub".

El proyecto, como explicaron en su momento desde el Ejecutivo regional," plantea crear en Asturias un ecosistema de innovación abierta para modernizar la construcción mediante procesos industrializados. Se busca dar respuesta a retos actuales como la crisis de vivienda, la reducción de emisiones y la necesidad de hacer el sector más eficiente y competitivo. Como demostrador, se desarrollarán fachadas inteligentes con láminas termocrómicas capaces de regular la radiación solar y mejorar la eficiencia energética de los edificios", apuntaron.

"Asturias Factory Hub" está conformado por la Fundación Idonial, ArcelorMittal innovación, investigación e inversión, The Room2030, Fundación CTIC, Normagrup Technology y TheNextpangea, con el Ayuntamiento de Avilés como socio institucional, para generar un ecosistema de innovación para construcción industrializada. La puesta en marcha del proyecto piloto está cofinanciada con la ayuda de 135.000 euros por el Gobierno de Asturias, en su convocatoria a los Consorcios de las Misiones Científicas, hasta finales de 2027.

La participación de Avilés, a través del Parque Científico y Tecnológico (PCT), contribuye de esta forma: a la generación de un entorno colaborativo entre empresas, centros tecnológicos e instituciones. La dinamización de un proceso de innovación abierta en la industria. El impulso a la transición digital y verde del sector productivo. La integración de capacidades locales en proyectos de I+D+i aplicada y la difusión y escalado del modelo de construcción industrializada como herramienta de competitividad.

El Consorcio se plantea como un ecosistema industrial innovador, diseñado para acelerar el desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas en el ámbito de la construcción industrializada, convirtiendo a Asturias en un referente en innovación.