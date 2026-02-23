La vivienda del futuro no se construirá con ladrillos, se fabricará en Avilés: rápida, industrializada y energéticamente eficiente

La vivienda del futuro no se construirá en la obra, sino en fábricas. Y Asturias quiere liderar esa revolución. Más señas: esa vivienda del futuro se gestará en Avilés gracias al recién nacido “Asturias Factory Hub”, un consorcio público-privado que ya trabaja en el desarrollo y aplicación de tecnologías vinculadas a la construcción industrializada en Asturias. Será una vivienda hecha en fábricas, de forma rápida, con procesos automatizados y medioambientalmente “sana”.

Detrás de este ambicioso proyecto participan seis entidades —cuatro empresas y dos centros tecnológicos— junto a tres colaboradores institucionales: Fundación Idonial, ArcelorMittal Innovación, Investigación e Inversión, The Room2030, Fundación CTIC, Normagrup Technology y TheNextPangea, con el Ayuntamiento de Avilés como socio institucional.

Según explicó Ana Camporro, coordinadora del proyecto, el hub nace con el objetivo de movilizar el sector de la industrialización de la construcción en la región. El trabajo se estructurará en dos líneas principales: por un lado, la elaboración de un diagnóstico estratégico para analizar la situación de Asturias. “Queremos saber qué es lo que nos falta para posicionarnos como líderes del sector a nivel nacional y europeo”, apuntó.

Por otro lado, se desarrollará un proyecto piloto tecnológico, que se centrará, por ejemplo, en soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas. Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de fachadas inteligentes con recubrimientos luminiscentes destinados a incrementar el rendimiento energético de los edificios.

Por la izquierda, María (TheNextPangea), Sheila Díaz (Arcelor), Miguel García (Normagrup), Manuel Campa (Ayuntamiento de Avilés), Amador Menéndez (Idonial), Ana Camporro ( Room2030), Silvia Jiménez y María Pérez (Femetal) y Laura García (Room 2030). / Mara Villamuza

Construcción industrializada

Camporro detalló que la construcción industrializada se basa en fabricar los elementos en un entorno industrial, lo que permite procesos automatizados, reducción de plazos y mayores garantías de calidad. Además, este modelo presenta ventajas en términos de emisiones, sostenibilidad y economía circular frente a los sistemas tradicionales.

“La idea es sentar las bases del futuro cluster de industrialización en Asturias, en el que van a estar muchísimas empresas, y hacer una llamada para que el sector industrial asturiano se interese por la edificación industrializada”, apuntó Chamarro sobre este proyecto, que cuenta con financiación del Gobierno de Asturias dentro de la convocatoria de Consorcios de las Misiones Científicas y estará en marcha hasta finales de 2027.

Demanda masiva de vivienda

La directiva defendió que Asturias cuenta con procesos industriales y “know how” aplicables al sector, lo que permitirá acelerar el posicionamiento de la construcción industrializada. “La demanda de vivienda ahora es masiva, y creemos que Asturias debe aprovechar su fuerte base industrial para liderar la transformación del modelo constructivo y dar respuesta al reto de la vivienda a nivel nacional”, subrayó. En cuanto al precio de estas viviendas del futuro, indicó que el coste podría situarse en niveles similares a los actuales y que el aumento de la oferta contribuiría a su ajuste.

Entornos reales

Por su parte, el concejal de Promoción Económica de Avilés, Manuel Campa, destacó que la participación municipal permitirá poner a disposición del consorcio espacios, información y entornos reales para probar las soluciones desarrolladas, incluidos edificios municipales donde puedan testarse las aplicaciones una vez superada la fase de laboratorio."Construcción industrializada ya existe a una pequeña escala, pero es verdad que estar el Ayuntamiento Avilés o Vipasa dentro de este consorcio, lo que hace es que se puedan testar mucho más rápido, que las soluciones reales puedan llegar a través de las administraciones públicas y que los promotores y constructores privados vean la facilidad y vean las ventajas de poder seguir con este tipo de construcción", precisó.

Agregó, además: "Van a investigar, van a pensar cómo tiene que ser la construcción del futuro, una construcción que sea más barata, más rápida, más sencilla y que los organismos públicos sobre todo, podamos aprovechar. Vipasa es uno de los socios y nosotros también, en nuestro pequeño papel como ayuntamiento lo que ponemos es a disposición espacios para que puedan trabajar la información que podamos tener. Y sobre todo, algo que nos interesa mucho, que son los espacios abiertos de innovación, el poner la ciudad a disposición de aquello que necesiten".

El Asturias Factory Hub se plantea, pues, como un ecosistema orientado a acelerar la investigación y la implantación de tecnologías avanzadas en construcción industrializada, con la previsión de trasladar los resultados al sector constructor y a los promotores públicos y privados.