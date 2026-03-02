El Principado materializará con un convenio con Idonial su apuesta por la innovación industrial

El Gobierno del Principado de Asturias materializará su apuesta por la innovación por medio de un convenio que va a firmar con la fundación Idonial (el consejo de Gobierno ha dado el permiso en la reunión que celebró este lunes en Oviedo). Se trata de un proyecto en que la consejería de Ciencia, Industria y Empleo venía trabajando desde, al menos, diciembre de 2024. “Con la firma de este convenio se abre una nueva etapa en Idonial, en el centro tecnológico”, explicó Borja Sánchez, el titular de la consejería. “Lo que perseguimos todos los miembros del patronato es que Idonial sea un centro tecnológico capaz de generar impacto económico, impacto social -que sea un lugar que atraiga talento e inversión- y, sobre todo, que sea también ese elemento que fortalezca la competitividad del tejido empresarial asturiano”, resumió el responsable político.

Esta apuesta por la innovación -con forma de convenio- la explicó el consejero titular del ramo, el socialista Borja Sánchez. Dijo: “Ha costado unos años gestarlo, pero es una pieza clave en la transferencia de tecnología”. Dijo más, dijo que el convenio “contempla nueve millones de euros de inversión en tres años”, es decir, “es un plan de financiación plurianual” desde ahora mismo, hasta 2028. El dinero llegará a Idonial a razón de cuatro millones de este ejercicio, los tres del que viene y los dos de 2028.

El convenio combina una aportación ordinaria, destinada a garantizar la estabilidad estructural y operativa del centro, con financiación por resultados, ligada al grado de cumplimiento de indicadores en cinco grandes áreas: I+D+i y producción científica, transferencia tecnológica, impacto económico y social, sostenibilidad financiera y gestión del talento.

Sánchez desveló que este nuevo Idonial conveniado será el centro tecnológico sobre el que se apoyará el Principado “a la hora de definir y desarrollar proyectos que estén vinculados a nuestra estrategia de especialización”. Y vaticinó que el convenio permitirá a la fundación mejorar sus actividades desde el punto de vista del mercado nacional, “y también internacional”.

La firma del convenio vivió momentos críticos a finales de 2024. Entonces el Principado había presentado al patronato de la fundación Idonial su proyecto de llevar nueve millones para la gestión de los proyectos. Esta propuesta fue rechazada por el patronato y se generó una crisis en el órgano ejecutivo (el Principado tiene mayoría, pero no es mayoritario) que acabó con la salida de once de las 20 empresas que integraban el patronato. A este respecto, el director general de Innovación, es decir, Iván Aitor Lucas del Amo, señaló por entonces: "La Consejería de Ciencia acepta y respeta, como no puede ser de otra manera, la decisión final del patronato de Idonial, que la pasada semana decidió no sumarse al modelo de centro tecnológico de referencia planteado por el Principado y sobre el que se lleva trabajando meses". Y añadió: "Por lo que respecta a la fundación Idonial, su patronato es autónomo y soberano para marcar el rumbo que estime oportuno para el centro, en el que seguiremos trabajando activamente como hasta la fecha". Este pasado verano, la consejería hizo pública su intención de que Idonial sea un aliado estratégico en los grandes proyectos de transformación industrial de Asturias, especialmente en áreas como la descarbonización, la digitalización y la sostenibilidad ambiental.

El centro tecnológico Idonial, radicado en el polígono de la ría de Avilés, es el resultado de la fusión del ITMA (Instituto Tecnológico de Materiales) y Prodintec. Cuenta con algo más de 150 empleados distribuidos en sus centros de Avilés, Llanera y Gijón. Hasta su nombramiento como directora gerente -el verano pasado-, Patricia López Vicente había sido gerente del centro de innovación de Alsa y consultora “freelance” en tecnologías de defensa, colaborando con instituciones de referencia como el Peace Research Institute of Oslo (PRIO), la Science Foundation Ireland (SFI) o el Austrian Institute of Technology (AIT) dentro del proyecto europeo Futures4Europe.