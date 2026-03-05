Rubén Fernández, especialista en ciberseguridad industrial: "La Inteligencia Artificial puede dar un apoyo brutal a los emprendedores"

Rubén Fernández, CEO y cofundador de Ewala, una empresa especializada en ciberseguridad industrial, dio ayer, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, una charla dirigida a emprendedores, startups y proyectos innovadores. Defiende que la Inteligencia Artificial es clave para el crecimiento de empresas, ya que puede facilitar muchos procesos. Antes, atendió a LA NUEVA ESPAÑA

-¿Cómo puede influir la Inteligencia Artificial en el emprendimiento?

-Siempre que me preguntan yo comparo la inteligencia artificial con la máquina de vapor, es un cambio total en el paradigma. Si se utiliza bien, puede hacer a todo el mundo más eficiente. Prácticamente, se puede automatizar cualquier cosa, pero hay que saber aprovecharla bien.

-La IA más habitual es ChatGPT. ¿Se podría utilizar para esas labores de emprendimiento?

-Está bien, pero tiene varios problemas. El principal es que no sabes a dónde van a parar los datos que le metas. Hay otra serie de herramientas que trabajan en local, lo que permite que tengas los datos controlados, y se pueden utilizar de manera sencilla. Hay ayudas de este tipo que, por ejemplo, te permiten realizar análisis que pueden sustituir el trabajo de un técnico, quizá más importante, hacerlos más eficientes, ya que, apoyados por la IA, pueden manejar mejor la información.

-Ese manejo de los datos parece ser una de las partes negativas de la Inteligencia Artificial. ¿Qué más inconvenientes puede ver?

-Todo lo que está conectado a la red está en riesgo, porque muchas veces no sabes dónde están tus datos. En el ámbito de la ciberseguridad es importantísimo la gobernanza. En ChatGPT, por ejemplo, no puedes usar datos de tus trabajadores. Se pueden hacer consultas, pero no pueden ser ejemplos concretos o utilizando cosas personales. Otro riesgo importante son los ataques. Ahora hay muchos vídeos que no sabes si son reales o no. Se están perfeccionando los ataques y es muy difícil distinguirlos.

-¿Cómo se pueden luchar contra esos ataques?

-La ciberseguridad es una ciencia transversal. Estamos en un punto que está conectado a Internet hasta el tostador de casa. Los ataques están creciendo, hay que invertir en saber utilizar la IA. Las empresas siguen viendo este tema como un gasto y no como una inversión. En estos años la regulación está apretando más las tuercas y las normativas dejan poco margen a las empresas.

-¿Se atreve a imaginar el futuro de la ciberseguridad de aquí a cinco años?

-Me cuesta imaginarlo, porque estamos viviendo una auténtica revolución. Van a pasar cosas que, si las vemos con los ojos de ahora, nos parecerían impensables.

-¿Cómo puede influir el crecimiento de las inteligencias artificiales en el emprendimiento?

-Uno de los problemas que tienen las personas que están emprendiendo es que sus recursos son limitados. Por ello la IA les puede dar un apoyo brutal, te puede ayudar a empezar a crecer sin tener que realizar una gran inversión.

-Con lo que dice parece que hay ciertos puestos de trabajo que pueden correr peligro.

Noticias relacionadas

-Pasará lo mismo que en la revolución industrial, cuando se redujo la mano de obra. Con menos técnicos se podrá hacer el mismo trabajo. Eso sí, serán necesarios perfiles que aporten valor añadido. Habrá puestos que cambien, pero serán más productivos.