Tres estudiantes del Santo Ángel de Avilés ganan el Hackathon de Ciencia y Tecnología en Femenino 2025

Los estudiantes Iris Cabello, Adrián Gutiérrez y Giulia García desarrollaron 'Step Balance', una plantilla con sensores que representará a Avilés en el concurso nacional de Elche

Los alumnos del Santo Ángel con sus profesores y Manuel Campa ante la pantalla de &quot;Step Balance&quot;.

Los alumnos del Santo Ángel con sus profesores y Manuel Campa ante la pantalla de "Step Balance". / A. A.

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Iris Cabello Pena, Adrián Gutiérrez Garabaya y Giulia García Porto forman el equipo ganador del Avilés Hackathon 2025, enmarcado en el proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino. Son estudiantes del Colegio salesianos Santo Ángel de Avilés y este viernes fueron recibidos en el Ayuntamiento por el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa. Para los avilesinos, sus plantillas, guiadas por una aplicación, responden a salud y bienestar, a tecnología con conciencia. Campa valoró el trabajo de los jóvenes: "Necesitamos gente como vosotros", dijo.

Con el apoyo de un vídeo explicativo, el equipo ha presentado su proyecto 'Step Balance', una plantilla inteligente que cuenta con sensores de presión distribuidos en los puntos clave de la pisada. Dichos sensores registran en tiempo real cómo se reparte el peso al caminar o al permanecer de pie.

Giulia García explicó: "Nosotros no pensamos que la tecnología sea solo para innovar sino también para cuidar a las personas que hacen posible esta innovación". Iris Cabello ahondó: "La aplicación es como tener un fisioterapeuta en tu bolsillo". Garabaya se centró en el apartado técnico del proyecto y su funcionamiento.

A la final en Elche

Este proyecto representará a Avilés en la final del concurso nacional "Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible" que organiza la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, y que tendrá lugar el 23 de abril en Elche , como cierre de la 8ª edición de Ciencia y Tecnología en Femenino. En los últimos años Avilés ha sido finalista tres veces con el IES Carreño Miranda, una con el IES Número 5, y ha sido Campeón de España en 2020 y 2025 con el Colegio Santo Ángel.

Récord de asistencia

En esta octava edición del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino ha participado el alumnado de tercero de Secundaria de nueve centros de Avilés (IES Carreño Miranda, La Luz, La Magdalena, Menéndez Pidal y Nº 5, así como los Colegios Salesianos-Santo Ángel, Luisa de Marillac, Nuestra Señora del Buen Consejo y Paula Frassinetti). Con 621 participantes (312 mujeres), se batió el récord de asistencia. De entre todos los participantes, 60 (37 mujeres) fueron invitados a participar en el Avilés Hackathon 2025, que se celebró el pasado mes de diciembre, conformando 21 equipos liderados por mujeres. Resultó ganador el equipo formado por Iris Cabello Pena, Adrián Gutiérrez Garabaya y Giulia García Porto.

Brecha de género

El programa "Ciencia y Tecnología en Femenino", esta orientado a fomentar el estudio de disciplinas científicas y tecnológicas entre el público juvenil femenino. Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Avilés, a través del Parque Científico Tecnológico 'Avilés Isla de la Innovación' lleva años implicándose en una lucha que busca reducir la brecha de género persistente en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

TEMAS

