La FP de Avilés reta a sus alumnos a convertir sus ideas en empresas en un concurso para "fomentar la creatividad, el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial"

"Queremos hacer de un proyecto curricular un elemento motivador para todos los alumnos". Con esta premisa nace el Concurso de Ideas Emprendedoras FP Avilés, una inciativa de "Vitamina E" en colaboración con La Curtidora, donde todos los estudiantes de Formación Profesional de la ciudad podrán partcipar con el objetivo de "fomentar la creatividad, el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial" de cada uno de ellos.

El concurso se presentó este lunes con la presencia de dos de los profesores de FP de Avilés encargados de la iniciativa, la profesora del CIFP del deporte, Pilar Novoa, y el profesor del CIFP de Avilés, Manuel Mojardín, en representación de la asociación "Vitamina E" y de la maestra del IES La Magdalena, Mar Romero, que no pudo acudir. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, subrayó la importancia de "visibilizar los proyectos y que cada uno pueda competir entre ellos para que, finalmente, sean reconocidos".

Tanto Pilar Novoa como Manuel Mojardín son profesores en la especialidad de Formación y Orientación Laboral y "damos clase en todos los ciclos formativos, tanto de grado medio como superior e, incluso, en formación básica". El módulo que ellos imparten "tiene mucho que ver con el emprendimiento y la iniciativa emprendedora, que trata, básicamente, de cómo se puede uno buscar la vida emprendiendo y buscar trabajo por ti mismo a través de este cauce", cuenta Novoa.

Sin embargo, el concurso no es una novedad, pues "llevamos celebrándolo muchos años a nivel interno en el CIFP de Avilés. Pero en una reunión de la asociación surgió la idea de extenderlo a otros centros educativos", explica Mojardín. "Gracias a la colaboración con La Curtidora, podemos ofrecer un premio que puede ser muy interesante y muy relacionado con el seguimiento del proyecto y que pueda ir más allá, quién sabe, creando una empresa de verdad", afirma la profesora.

El proyecto que se lleve el premio a la mejor idea consiste en la puesta a disposición, de manera gratuita, de una oficina completamente equipada y con acceso a Internet durante tres meses en La Curtidora. El propósito es que esa idea se pueda convertir en un proyecto empresarial, contando con acompañamiento personalizado durante todo el período. Más allá de la estancia en La Curtidora, contarán con una bolsa de viaje de 1.200 euros para que asistan al evento de su interés, relacionado con su idea.

Se espera "mayor participación por parte de los alumnos de segundo curso, porque ya están trabajando en ello actualmente", asegura Novoa, pero no descarta "que alguien de primero también se quiera presentar, no se excluye a nadie". Las inscripciones ya están abiertas y el plazo finaliza el próximo 15 de abril.

Todas las candidaturas deberán enviarse por correo electrónico a curtidora@curtidora.es, indicando en el asunto "Concurso de ideas emprendedoras FP Avilés 2026". Debe incluir obligatoriamente la ficha de inscripción recogida en las bases, que se pueden consultar en la página web de La Curtidora. Asimismo, más allá de los datos de contacto, se recogerá una descripción de la idea con un máximo de tres páginas.

El jurado estará compuesto por personal de la Sociedad de Desarrollo de La Curtidora, la asociación "Vitamina E" y representantes del tejido empresarial del municipio de Avilés. Seleccionarán seis ideas finalistas que deberán ser defendidas por sus promotores, ya sea en grupos de tres o cuatro personas o individualmente, en un acto público.