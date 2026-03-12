Premio en Avilés a la innovación siderúrgica: el diseño de aceros optimizados de baja densidad y la predicción de la vida de aleaciones metálicas, galardonados

Manuel Sánchez, el doctor Sánchez, recibió este jueves en el centro de investigación de ArcelorMittal en Avilés el premio “Manuel Heredia”, que lleva el nombre de un pionero decimonónico de la siderurgia española: instaló los primeros hornos altos en España cuando Fernando VII todavía era rey. El estudio del ingeniero, doctor de la Universitat Politècnica de Valencia, lleva por título “Design of High Mn Fe-Mn-Al-C Low Density Steels for Additive Manufacturing”, que en español es “Diseño de aceros de baja densidad con alto contenido de Mn, Fe-Mn-Al-C para fabricación aditiva”.

Javier Ciriza, presidente del jurado del premio y responsable de innovación de Sidenor, señaló: “Hemos hecho un recorrido muy interesante en la evaluación de las catorce tesis doctorales que se han presentado a concurso. Todas ellas han sido muy meritorias”. Cuando se refirió al trabajo de Manuel Sánchez, añadió: “Constituye, sin duda, un avance sobresaliente en la fabricación aditiva y en el diseño de aceros optimizados de baja densidad aplicados a esta técnica”. También destacó la trayectoria investigadora del galardonado: “Manuel representa de forma ejemplar la puesta en valor del talento joven, el rigor científico y los nuevos enfoques en la industria”.

La investigación de Sánchez se centra en el diseño de nuevos aceros de baja densidad con alto contenido en manganeso, optimizados para su fabricación mediante técnicas de fabricación aditiva. El trabajo combina modelización avanzada, desarrollo experimental y validación industrial para proponer composiciones innovadoras que mejoran significativamente el rendimiento de estos aceros frente a los materiales disponibles en el mercado. El jurado destacó tanto la calidad científica de la tesis doctoral como su potencial de aplicación para el avance tecnológico del sector siderúrgico.

Sergi Paradela fue el segundo ingeniero reconocido. Su tesis, presentada en la Universitat Politècnica de Catalunya, lleva por título “A damage-based fatigue life prediction method for metallic alloys and composites”, es decir, “Un método de predicción de vida por fatiga basado en daños para aleaciones metálicas y compuestos”. Se trata de un trabajo que presenta un método avanzado de predicción de vida y fatiga en aleaciones metálicas y materiales compuestos, con especial relevancia para la seguridad y el rendimiento de estructuras críticas. Actualmente, Paradela desarrolla su labor investigadora en el Eurecat Centre Tecnològic y ejerce como profesor en la Universidad de Vic–Universitat Central de Catalunya.

La entrega de los premios “Manuel Heredia” se celebró en una ceremonia que incluyó una visita a las instalaciones tecnológicas de ArcelorMittal en Avilés. Bernardo Velázquez y Jesús Izcue —presidente y vicepresidente de la patronal de las empresas siderúrgicas de España, siendo además Izcue director general de ArcelorMittal— fueron los encargados de entregar los galardones. Velázquez subrayó durante el acto: “No podemos parar de innovar en cuestiones críticas para nuestro sector, un sector muy competitivo: tenemos que diferenciarnos. Necesitamos el acero que mejor responda a las necesidades de la sociedad”. Y añadió: “Este premio ‘Manuel Heredia’ acerca la empresa a la universidad y busca mayor visibilidad, porque necesitamos esa conexión con el talento y la investigación”.