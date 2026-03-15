Iberdrola concluye la construcción del mayor parque eólico de EE UU, con piezas de Windar
Vineyard Wind anunció el viernes la instalación de la última de las 62 turbinas del proyecto, que la administración Trump llegó a paralizar a finales del año pasado
A. F. V.
Tras un periodo de incertidumbre, en el que la administración Trump llegó a paralizar los trabajos, Iberdrola ha finalizado la construcción de «Vineyard Wind 1», el proyecto de eólica marina más grande de Estados Unidos, para el que ha suministrado piezas la avilesina Windar.
El fin de los trabajos fue anunciado por Vineyard Wind, la empresa participada por Iberdrola y Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) que promueve el proyecto. Fue el viernes cuando la compañía aseguró que se había colocado la última de las 62 turbinas que componen este parque eólico situado en la costa de Massachusetts, y que ya estaba parcialmente en funcionamiento.
La administración Trump había decidido paralizar este proyecto el pasado 22 de diciembre, alegando «riesgos para la seguridad nacional». Vineyard Wind recurrió la decisión ante los tribunales, alegando que «la medida causaría un perjuicio inmediato e irreparable al proyecto y a las comunidades que se beneficiarán de esta fuente crítica de nueva energía para la región de Nueva Inglaterra».
El juez les dio la razón a finales del pasado mes de enero, por lo que pudieron retomar unas obras que ahora se han dado por concluidas y que contaron con una financiación de unos 3.500 millones de euros. «Vineyard Wind 1» tendrá capacidad para una generación combinada de más de 800 megavatios.
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