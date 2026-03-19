Avilés activa un plan para analizar el impacto de la economía circular en su tejido industrial

Avilés acogió este jueves la reunión del Grupo de Trabajo de Economía Circular y Medio Ambiente del Club de Calidad, patrocinado por Cogersa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para la presentación del II Plan de Acción de Economía Circular, así como la Estrategia de Economía Circular Nacional en el que ha intervenido el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa y el comisionado para la Economía Circular del gobierno de España, Alejandro Dorado.

Campa ha explicado tres programas de promoción de economía circular en Avilés: "El Ayuntamiento siempre trabaja con planes bien estructurados. El último que tenemos aprobado es el Plan de Acción Integral, que emana del In4Green, y en esta jornada lo que vamos a comentar son tres acciones que tenemos en el ámbito de la economía circular con tres instituciones o empresas. Primero con Aguas de Avilés, que trabajamos en la optimización y mejora de la gestión integral del ciclo del agua, en dónde mejorar la eficiencia en el consumo. Con el propio Club de Calidad tenemos programas continuos de asesoramiento a las empresas, de evaluación de medición de impactos medioambientales y sociales de las empresas y propuesta de mejora. Y con FADE, que vamos a poner en marcha también un programa de evaluación del impacto de la economía circular en las industrias y cómo intentar aprovechar eso para la mejora de las empresas o para atraer nuevas empresas".

En unos días...

La próxima semana, avanzó Campa, se presentará “Avilés Industria Circular: Materiales, residuos y subproductos industriales”. "El próximo martes se van a poner en marcha tres mesas distintas para evaluar las herramientas de medición de impacto ambiental que tienen las empresas. Y van a participar Arcelor, Asturiana de Zinc, Idonial, Gonvarri, Ecocomputer..., Todo tipo de las grandes y medianas empresas de la comarca que, gracias al Club de Calidad, pues les podemos prestar ese servicio", anunció.

Horario

Durante la sesión, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico presentará la primera de las acciones del Avilés Industria Circular, una iniciativa orientada al impulso de actuaciones de economía circular en el tejido empresarial avilesino. La iniciativa está estructurada en tres mesas temáticas de trabajo colaborativo, orientadas a identificar oportunidades reales de mejora en la gestión de recursos, productos y procesos.

Esta primera mesa versará sobre "Materiales, residuos y subproductos industriales", prestando especial atención a la identificación de oportunidades de prevención y reutilización de residuos y a la valorización de materiales. En ella participarán Aleastur, Baldajos, Idonial, ArcelorMittal I+D, Contenedores Genma, Contratas Mota, representantes de la Consejería de Medio Ambiente, Cogersa, AZSA, Cluster ECCO, Gonvarri, Contenedores Amarillos, Ecocomputer, Ariexc y la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Oviedo.

Ecodiseño

Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular del gobierno de España explicó en la sesión de este jueves en Maqua: "La economía circular no solo es una necesidad ambiental, sino que incide en la competitividad de las empresas porque redunda en necesitar menos recursos, en utilizarlos de forma más eficiente, crea empleo y también, muy importante en un contexto como el actual, geopolítico como el que sufrimos y vivimos, porque también da seguridad de suministro. Qué mejor uso de los recursos que utilizar los que ya tenemos en nuestra geografía en vez de desperdiciarlos en unos vertederos, en unas incineradoras o en vez de llevarlos a reciclar a otros países [...]". Y agregó: "Hay que crear capacidades en España, en Europa, para poder reutilizar, circular esos materiales cuanto más tiempo sea posible mejor y mantener el valor de esos materiales en la economía".

Habló también Dorado del ecodiseño, es decir, en la reducción de impactos ambientales en el diseño de un producto. "La extracción de esos materiales tiene muchísimos impactos ambientales sobre el clima, sobre la biodiversidad o sobre la contaminación y a la vez creando capacidades, creando empleo, creando una fuerza industrial en nuestro país", concluyó.