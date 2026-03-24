Windar refuerza su compromiso con la futura cantera de la ingeniería en unas jornadas de puertas abiertas a sus plantas para estudiantes universitarios

Windar Renovables acaba de recibir en sus instalaciones de Avilés a un grupo de estudiantes de los grados en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Universidad de Oviedo, con especialización en soldadura en el marco del programa "Descubre Avilés, territorio innovador", coordinada por el Parque Científico y Tecnológico "Avilés Isla de la Innovación".

Esta visita se enmarca en la política de colaboración activa de la empresa con el ámbito académico y formativo, con el objetivo de acercar la realidad industrial a los futuros profesionales del sector, y de mostrarles de forma directa el impacto y la relevancia de la ingeniería aplicada en entornos productivos de alta exigencia tecnológica.

Durante la jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer el papel fundamental que desempeña un ingeniero de soldadura en la industria, abarcando aspectos clave como el diseño de uniones, la selección de procesos, la gestión de calidad y la optimización de la producción. Esta experiencia les permitió comprender cómo se traduce la teoría en prácticas industriales concretas y cómo se aplican los conocimientos adquiridos en el aula dentro de un entorno real de fabricación avanzada.

La visita estuvo guiada por un equipo de profesionales de Windar altamente cualificados, entre ellos, Beatriz Mortera Loredo, María Calderón García y Ricardo Gutiérrez García, los tres ingenieros internacionales de soldadura y Alberto Menéndez Castañón y Nuria Expósito Cimadevilla, del departamento de Recursos Humanos.

La jornada dio comienzo con una presentación detallada sobre las funciones, competencias y desafíos del ingeniero de soldadura en el contexto industrial actual. A continuación, los alumnos realizaron un recorrido técnico por las instalaciones de TAE3 y TAE4, donde pudieron observar de primera mano los procesos productivos en curso y relacionarlos con los conceptos presentados previamente.

Desde Windar Renovables agradecieron a la Universidad de Oviedo y a sus estudiantes por su interés y participación. Y señalan desde la empresa que este tipo de iniciativas no solo enriquecen la formación técnica de los futuros ingenieros, sino que también refuerzan los vínculos entre la universidad y la industria, fomentando una visión compartida hacia la excelencia, la innovación y la mejora continua.

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"Seguimos apostando por el talento, la formación y el conocimiento como pilares clave para construir el futuro de la ingeniería y la energía", añaden desde la empresa.