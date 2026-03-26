La Curtidora, el "hotel" en el que crece el I+D avilesino, cuenta con una ocupación del 86%

La Curtidora es la incubadora que contribuye a la superviviencia de un nutrido grupo de empresas. La Sociedad de Desarrollo La Curtidora cerró el ejercicio 2025 consolidando su actividad y reforzando su papel como instrumento clave de apoyo al tejido empresarial de Avilés, con elevados niveles de ocupación y un ecosistema empresarial dinámico y en crecimiento.

En cifras. El Centro de empresas registró una ocupación media anual del 86,09%, alcanzando el 95,62% en naves y el 81,89% en oficinas, cifras que reflejan el alto grado de utilización de las instalaciones y el interés continuado por parte de nuevas iniciativas empresariales. A cierre de ejercicio, el Centro contaba con un total de 136 empresas vinculadas, de las cuales 62 se encontraban instaladas en sus espacios.

A lo largo del año se incorporaron 38 nuevas empresas, confirmando el atractivo del Centro como entorno de referencia para la puesta en marcha y consolidación de proyectos empresariales. Este flujo constante de entrada de nuevas iniciativas convive con el proceso natural de crecimiento de las empresas, muchas de las cuales continúan su actividad fuera del Centro tras completar su etapa de incubación.

Estructura económica y financiera

La Curtidora ha mantenido además una sólida estructura económica y financiera, que garantiza la estabilidad de su actividad y permite afrontar con normalidad sus compromisos, en línea con los criterios de prudencia y sostenibilidad que caracterizan la gestión de la entidad.

Durante 2025, la sociedad continuó desarrollando iniciativas estratégicas vinculadas al impulso económico del municipio, entre ellas la gestión de Espacio Maqua y la promoción del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación.

Asimismo, el Centro ha seguido ofreciendo un entorno de apoyo integral a las empresas, facilitando no solo espacios físicos, sino también servicios y acompañamiento que contribuyen a mejorar sus posibilidades de crecimiento y consolidación.

De cara a 2026, las previsiones apuntan a la continuidad de esta tendencia positiva, con niveles de ocupación y actividad estables, en un contexto de interés sostenido por el emprendimiento.

Consolidación, en 2026

Tras la celebración del consejo de administración celebrado esta mañana y que fue presidido por el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, este declaró que "para este 2026, la previsión es de consolidación, de mantener al menos estas cifras, de estar con una ocupación por encima de del 90% en el caso de las oficinas y de más del 60% en el caso de los talleres, y seguir trabajando en todos los ámbitos que tienen que ver con el refuerzo de la capacidad de nuestra ciudad como elemento tractor de nuevas inversiones"

Campa subrayó que la implicación de La Curtidora en el entramado empresarial de la ciudad ha venido creciendo en los últimos año con su participación en foros, en redes y su participación activa, gestionando el parque científico y tecnológico, "y además con una estructura económica y financiera muy sólida que permite seguir después de 12 años consecutivos, manteniendo tarifas y prestando cada vez más servicios a las empresas que están instaladas".