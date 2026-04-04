Avanza el parque eólico con tramos de transición de Windar en la costa de Normandía
El equipamiento proporcionará electricidad renovable equivalente al consumo anual de casi 850.000 personas
M.O.
El proyecto eólico marino de Dieppe-Le-Tréport, ubicado en la costa de Normandía, ha entrado en una nueva etapa decisiva. La mitad de los cimientos se han instalado ya.
Ese hito simbólico de la instalación de la mitad de las 62 cimentaciones en el mar acaba de alcanzarse para el proyecto eólico de base fija de 500 MW, lo que supone un paso decisivo para la transición energética de Francia.
Desde febrero, se han añadido 20 nuevas cimentaciones a las diez instaladas más recientemente a 17 kilómetros frente a la costa de Dieppe y a 15,5 kilómetros de Le Tréport
Esa construcción avanza a buen ritmo gracias a la logística y coordinación marítima desplegadas por los equipos de proyecto EMDT (Les Éoliennes en Mer Services ) con los socios industriales Navantia Seanergiesy Windar Renovables(responsables de la fabricación y transporte de cimientos desde Fene, España), Port de Cherburg (almacenamiento), DEME Group (embarcaciones de instalación y operaciones en el recinto del parque).
En total, este parque eólico proporcionará electricidad renovable equivalente al consumo anual de casi 850.000 personas
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