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Empresas de Avilés recibirán un diagnóstico individualizado y asesoramiento personalizado en la sexta edición del programa Mentor

Para la elaboración del análisis se combinará la destreza y conocimientos de expertos en metodologías "Lean" con la veteranía de empresas ya consolidadas ligadas al parque tecnológico

Interior del vivero de empresa de La Curtidora.

Interior del vivero de empresa de La Curtidora. / Mara Villamuza

M. O.

Avilés

Avilés pone en marcha la sexta edición del programa Mentor, que se desarrollará a lo largo del presente año. Las destinatarias del mismo son empresas en fase de consolidación o pymes afectadas por cambios en las tendencias del mercado o situaciones similares. El programa pone a disposición de las diez empresas destinatarias del mismo 100 horas de consultoría personalizada

La actuación se inicia a partir de un diagnóstico individualizado, y una vez determinados los campos en los que optimizar el rendimiento, asignar tanto los mentores con los que va a trabajar así como el número de horas necesarias. Las actuaciones a desarrollar son completamente personalizadas, partiendo del diseño de una agenda individual que permite evaluar y corregir las nuevas fórmulas de desarrollo que se apliquen en cada empresa.

Para la elaboración del diagnóstico se combinará la destreza y conocimientos de expertos en metodologías LEAN con la veteranía de empresas ya consolidadas ligadas al parque.

En las anteriores ediciones del programa participaron 42 empresas des sectores como la fabricación aditiva, el comercio electrónico, sanidad, tecnologías de la información o estudios de ingeniería.

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El plazo de inscripción en el mismo estará abierto hasta el 25 de abril

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