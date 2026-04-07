El programa "Descubre Avilés, territorio innovador" se desplaza este jueves a las instalaciones de Gonvarri, en Corvera

El programa "Descubre Avilés, territorio innovador" se desplaza esta semana al vecino concejo de Corvera, donde los participantes visitarán las instalaciones de la empresa Gonvarri. Será este jueves, 9 de abril, desde las 15.30 horas.

Este programa de transferencia de conocimiento impulsado desde el que el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación busca acercar al alumnado de los últimos cursos de grados y másteres, impartidos por la Universidad de Oviedo, así como a miembros de los grupos de investigación de la entidad académica a los Centros de Innovación y empresas más punteras del ecosistema de la comarca avilesina.

La iniciativa se presenta con la doble misión de descubrir a la comunidad universitaria los proyectos e investigaciones que se están desarrollando en el ecosistema avilesino y de ayudar a los centros de I+D y empresas a retener el talento generado en la universidad.

Desde 2017 Gonvarri ha realizado en Asturias 18 proyectos de investigación con una inversión de casi siete millones de euros (6.942.000 de euros) y el 43,8% de ellos (3.041.000 de euros) financiados por el Gobierno de Asturias.

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Los futuros egresados de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón tendrán la oportunidad en esta ocasión de conocer las mejoras en procesos y productos que han permitido esas innovaciones en la empresa radicada en el municipio corverano.