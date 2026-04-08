Ana Rellán, nueva presidenta del Avilés Club de Empresas: "Estoy muy motivada y con ganas de tirar por el proyecto"

Relevo en la presidencia del Avilés Club de Empresas. La empresaria Ana Rellán es la nueva cabeza visible de la entidad, que aglutina a casi una treintena de firmas relacionadas con el turismo de congresos. "Estoy muy motivada y con ganas de trabajar en el proyecto", aseguró este miércoles la nueva presidenta, que fue elegida en una junta celebrada la semana pasada. Coge el testigo de Daniel Rodríguez, director del hotel URH Zen Balagares, que había estado al frente de la entidad el último mandato.

Rellán se dedica al mundo del marketing y la comunicación y es la directora de Mg.lab, una de las empresas del ramo decanas en la región, fundada en 1998 y con base en Gijón. En su portfolio tiene especial peso la organización de eventos y certámenes. Además, entre sus clientes tiene a Arcelor Mittal, el Principado y la Delegación del Gobierno.

"Tengo muchas ganas de tirar por el proyecto, porque creo en el Avilés Club de Empresas. Y creo de verdad", resaltó Rellán, que sucede en el cargo a Daniel Rodríguez, director del hotel URH Zen Balagares de Los Balagares, en Corvera.

El Avilés Club de Empresas está integrado, tal y como figura en su web, por: Viajes La Villa, Viajes Turyva–Grupo Arias, Autocares Villa, Astel Comunicación & Diseño, Enfoque Visual, Eventos Premium, Proanor, Agencia Creativa de Eventos con B, mg.lab, Resolution, Rodrigo Díaz Núñez, Serviarium, Abstracta Diseño y Rotulación, Gráficas Asturcopia, Grespro, Hotel La Serrana, Hotel Restaurante Marqués de La Moral, Hotel Palacio de Avilés by Meliá, Hotel OCA Villa de Avilés, URH Zen Balagares, Carbónica Avilesina, Casa Belarmino, Casa Tataguyo, San Fernando Hostelería, Sidrería Yumay, IFECAV–Institución Ferial Comarca Avilés, Cámara de Comercio de Avilés.

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El Avilés Club de Empresas nació en septiembre de 2011 con el objetivo de promocionar el turismo de reuniones y negocios en la comarca. Es una entidad que aglutina a medio centenar de firmas que desarrollan su actividad en los siguientes sectores: organización de congresos y eventos, hotelería, hostelería, instalación de carpas, stands, escenarios, etc; seguridad, agencia de azafatas, intérpretes, seguros, producción audiovisual, alquiler de equipos de sonidos e iluminación, agencias de viaje, campos de golf, edificios singulares como el Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena y el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, entre otros.