Aprender a través de la experiencia de otro: Avilés pone en marcha una nueva edición del Programa Mentor para empresas

Aprender a través de la experiencia de otro. Ese podría ser el lema que resume la filosofía del Programa Mentor, un plan impulsado por el Ayuntamiento para poner a disposición de diez empresas avilesinas el bagaje de especialistas que les ayudarán a detectar sus debilidades y optimizar su rendimiento. "Buscamos compañías inmersas en cambios por las tendencias del mercado para ofrecerles consultoría personalizada que les ayude a adaptarse a los nuevos tiempos", explicó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, en el acto de presentación de la sexta edición del Programa Mentor.

El funcionamiento de la iniciativa es el siguiente: en primer lugar se hace un diagnóstico individualizado de cada una de las diez empresas participantes. Una vez determinados los campos en los que optimizar el rendimiento, se asignan tanto los mentores con los que va a trabajar como el número de horas necesarias. Las actuaciones a desarrollar son completamente personalizadas, partiendo del diseño de una agenda individual que permite evaluar y corregir las nuevas fórmulas de desarrollo que se apliquen en cada empresa. Todo ello se divide en cuatro fases: una sesión inicial grupal, la parte de diagnóstico, el trabajo con los mentores expertos y una sesión grupal final en la que se demuestran los avances alcanzados.

Las empresas interesadas en participar tienen hasta el 25 de abril para formalizar sus inscripciones. Para ello es necesario cumplimentar el formulario disponible en la web de La Curtidora: https://www.curtidora.com/vi-edicion-del-progarma-mentor/.

Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, en el acto de presentación estuvo también Gloria Blanco, "vocal coach" -entrenadora de voz, en su traducción literal al castellano- y una de los 42 participantes que se han beneficiado del Programa Mentor en sus cinco primeras ediciones. "Aunque nosotros tengamos muchos conocimientos en nuestras materias, es muy importante que tengamos a alguien en quien nos podamos apoyar de cara a tomar decisiones estratégicas, como por ejemplo cómo vendo mis servicios o a quién se los dirijo", explicó Blanco, que tuvo como mentor a Fernando Milla.

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La experta en comunicación ahondó en cómo ha transformado el Programa Mentor su empresa Gloria Blanco Vocal Coach. "Yo, por ejemplo, en ese momento estaba rehaciendo mi página web. Entonces nos centramos en a qué público me voy a dirigir. Por ejemplo, yo en ese momento trabajaba en general, con un público muy amplio, y aquí decidí focalizar mis servicios más a las empresas. Y también pensamos en cómo vender los servicios, con la posibilidad de hacer bonos, por ejemplo", explicó la avilesina que, por ejemplo, ha trabajado para Arcelor Mittal o el Real Oviedo. De hecho, la empresaria, que tiene su sede en La Curtidora, apuntó que en los últimos días trabajó con el presidente del club carbayón, Martín Peláez, la oratoria de su discurso de agradecimiento por el premio "Ovetense del año" 2025 que recibe este miércoles. "Yo, si pudiese, vuelvo a repetir Programa Mentor. Se vuelcan contigo", incide Blanco, la voz de la experiencia.