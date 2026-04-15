La industria avilesina impulsa su presencia internacional con un acuerdo en el sector solar

La industria asturiana refuerza su proyección internacional con un nuevo acuerdo estratégico entre CAREX Pasillos Técnicos, holding industrial de Alusín Solar, y la compañía estadounidense S-5!, referente global en soluciones de fijación para cubiertas metálicas. La alianza permitirá la comercialización de sistemas de seguridad que se fabrican en exclusiva en Avilés para cubiertas solares en México y el conjunto de Latinoamérica.La presentación oficial del acuerdo se ha hecho esta semana en la feria RE+ México.

El acuerdo sitúa a Avilés como punto de origen de una tecnología industrial especializada en seguridad en cubiertas, un ámbito clave dentro del crecimiento de la energía fotovoltaica. Desde Asturias, CAREX exportará una solución orientada a garantizar el tránsito seguro de operarios e instalaciones en cubiertas solares, en un contexto de fuerte expansión del sector renovable.

La colaboración con S-5!, con una sólida implantación en México y Latinoamérica y centro de fabricación en Iowa Park (Texas), permitirá a la compañía asturiana acceder a una red comercial ya consolidada, facilitando su entrada en grandes proyectos solares en la región.

CAREX se ha posicionado como una solución especializada en seguridad industrial gracias a sus pasillos técnicos diseñados para el tránsito seguro sobre cubiertas metálicas. "Están fabricados en acero con recubrimiento Magnelis 620 de ArcelorMittal, aprovechando todo el tejido industrial de Avilés y su comarca, lo que refuerza ese carácter industrial local que siempre defendemos. Para nosotros, abrir mercado en un país de más de 130 millones de personas, socio industrial estratégico de Estados Uniods es un paso muy relevante y, sinceramente, un momento especial", explican desde Alusín Solar.

El producto busca dar respuesta a uno de los principales retos del sector solar: la seguridad en operación y mantenimiento, un aspecto que ha quedado rezagado frente al crecimiento acelerado de las instalaciones fotovoltaicas. La solución de CAREX pretende reducir riesgos laborales, evitar daños en paneles y profesionalizar el mantenimiento de este tipo de infraestructuras.

La alianza refuerza además la estrategia de internacionalización de Alusín Solar y CAREX, consolidando a la industria asturiana como actor competitivo en el mercado global de energías renovables y exportando tecnología, conocimiento y soluciones de alto valor añadido desde Avilés hacia mercados internacionales.