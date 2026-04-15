Satec impulsa desde Avilés junto a ocho socios europeos el Espacio Común de Datos sobre materias primas críticas

La empresa tecnológica Satec, con oficinas en el Palacio de Maqua, reúne hoy en Avilés a los ocho socios de cinco países europeos que forman parte junto a la empresa tecnológica un consorcio para impulsar el primer espacio de datos europeo sobre materias primas críticas (CRMs), alineado con el Pacto Verde Europeo y el Reglamento de Materias Primas Críticas (Critical Raw Materials Act CRMA). Se trata del proyecto europeo CRMs DataSpace, financiado por el Programa de Investigación para el Carbón y el Acero (RFCS) y que está liderado por el principal centro de investigación minera de Polonia. Las materias primas críticas que son la base de esta iniciativa han sido reiteradamente identificadas por la UE como un pilar estratégico para reforzar la autonomía económica, su transición ecológica y su competitividad industrial en un contexto global cada vez más incierto ha identificado.

En esta etapa inicial, el proyecto va a desarrollar una plataforma digital que servirá de soporte al espacio de datos georreferenciado para recoger, perfectamente identificados, evaluados y cartografiados los depósitos mineros, escombreras, depósitos industriales, balsas… susceptibles de contener materias primas críticas con potencial de evaluación y explotación. El espacio de datos ofrecerá la posibilidad de compartir información sobre potenciales existencias de materias primas valiosas y su recuperación, con un enfoque especial en instalaciones de depósito de residuos de origen industrial. El espacio de datos que comienza a desarrollar el proyecto CRMsDataSpace será el primero que se desarrolle en Europa sobre materias primas críticas y sobre actividades mineras.

La participación de entidades españolas y en particular asturianas es muy relevante, ya que la Universidad de Oviedo, Satec y el Grupo DEX son miembros del consorcio, y se cuenta con el apoyo técnico y operativo de otras entidades y empresas como la Fundación CTIC o Hunosa, titular de varias instalaciones de residuos industriales en las que se prevé realizar algunas actividades de este proyecto. La Universidad de Burgos es otra de las entidades españolas que componen el consorcio, que también cuenta con el apoyo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), centro nacional de investigación y servicios técnicos de referencia en el sector de las Ciencias de la Tierra, adscrito al CSIC.

El portal web de la plataforma permitirá compartir y acceder a información a escala de toda la UE y contará con varios servicios de explotación y utilización de datos a través de Inteligencia Artificial (IA). El espacio de datos desarrollado por el proyecto CRMsDataSpace será el primero que se desarrolle en Europa sobre materias primas críticas y sobre actividades mineras. Se trata, por lo tanto, de una iniciativa pionera en Europa, llamada a desempeñar un papel crucial en la estrategia de materias primas críticas de la UE.

El consorcio CRMs DataSpace está liderado por el GIG-PIB (Instituto Central de Minería - Instituto Nacional de Investigación de Polonia) y también cuenta con la participación de la Asociación Europea del Carbón (EUROCOAL) y otros centros de investigación de España, Rumanía y Alemania. Para su fase inicial se han identificado una serie de localizaciones piloto en los cuatro países representados en el consorcio (España, Polonia, Rumania y Alemania) y se realizarán análisis geoquímicos y metalúrgicos para evaluar la viabilidad de explotar los recursos presentes en los residuos mineros, documentando su composición química, potencial de procesamiento y viabilidad económica.

Presentación de "Misiones Científicas" en Avilés

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, presenta este mediodía en la Casa de Cultura de Avilés la jornada "Misiones científicas en Asturias", en la que se darán a conocer los cinco proyectos estratégicos para afrontar los grandes retos del Principado. Asisten también el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, y la subdirectora general de Estrategia del Modelo de Región y Atracción de Inversiones, Nuria Castaño.

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Esos cinco proyectos han recibido más de 760.000 euros en el marco de la ayuda de "Misiones Científicas del Principado" (MIS), de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, gestionada por la Agencia Sekuens, y que están desarrollados por un total de 28 entidades.