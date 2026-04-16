Asturias desarrollará cinco misiones científicas enfocadas a retos de alto impacto como el desarrollo de centros de datos más eficientes

Borja Sánchez, que es el consejero de Ciencia, Industria y Universidades, mostró este jueves una satisfacción que no disimuló. Estaba en Avilés, en la Casa de Cultura, para presentar la tercera edición del programa de Misiones Científicas: 761.888 euros como impulso público a cinco proyectos a desarrollar en las áreas de industria, construcción, digitalización y economía del dato, longevidad y sostenibilidad. “Este es un evento que para nosotros tiene una relevancia tan alta como especial, porque es un tipo de programación que fue una de las primeras cuestiones que pusimos sobre la mesa cuando se creó la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad en el año 2019”, explicó el responsable político a los periodistas justo antes de comenzar con los discursos.

Los cinco proyectos sometidos a escrutinio público son el “Asturias Factory Hub”, el “Talos”, el “Latido”, el “Asturias Data Center” y el “Air Cal”. “El objetivo de la misión Asturias Data Center es avanzar en el desarrollo de nuevos modelos de construcción de centros de procesos de datos más sostenibles y eficientes”, señaló Jonás Coppen, el responsable del proyecto. “Sabemos que vivimos en una época en la que nos movemos en el dato, en el que toda la sociedad, la economía, se basa en el dato y cada vez se generan más datos y eso lleva a la necesidad de construir centros de procesos que consumen mucha energía debido a todos los requerimientos que tienen de climatización. Entonces queremos avanzar en el desarrollo de modelos de este tipo de centros con el fin de que consuman menos energía. Asturias tiene una gran capacidad y tiene grandes activos muy importantes para avanzar en este tema”, señaló.

Las cinco misiones

Las cinco misiones se van a desarrollar gracias a dinero europeo -del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)- y se orientan en dar respuesta a retos complejos y de alto impacto. “Nosotros lo que buscamos es que los diferentes participantes, las diferentes entidades que se dedican a hacer tanto I+D como innovación en el Principado de Asturias, se conecten, cooperen y lleven a cabo un proyecto”, explicó el político socialista. “Estas misiones aportan la oportunidad de mirar al futuro, de hacer proyectos no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Aportan también la oportunidad de colaborar entre empresas, entidades, centros tecnológicos que en otros ámbitos podrían ser competencia. Y en este caso trabajamos juntos en un objetivo común para el Principado de Asturias”, añadió Coppen.

“Lo que buscamos es que estos proyectos acaben en un piloto visible, es decir, el espíritu de la misión es acabar con algo que la gente pueda ver, que pueda ver para qué sirve la ciencia. Busca esa aplicación, busca poner en el territorio y en Asturias esas cuestiones que muchas veces la ciencia aborda porque hay una preocupación social o un reto que resolver”, explicó Sánchez.

Noticias relacionadas

Roberto Morán, el responsable del proyecto “Talos”, señaló a este respecto que la misión que desarrollan “pretende promover la digitalización dentro del ecosistema industrial del sector de la defensa asturiano” de tal modo que “el objetivo principal es que Asturias se convierta en un hub de referencia”. Por eso van “a diseñar una hoja de ruta tecnológica que fijará las líneas de actuación a nivel de I+D y de desarrollo tecnológico en el futuro”. Por otro lado, añadió: “Vamos a tener cuatro pilotos y cuatro demostradores para evaluar el rendimiento y la fiabilidad de diferentes soluciones digitales en entornos reales, que van a ser escenarios tanto militares, como por ejemplo el acuartelamiento de Cabo Noval, como industrias de defensa”.