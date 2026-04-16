El atlas europeo de las materias primas críticas en residuos mineros se dibuja desde Avilés. Satec organizó este jueves una reunión en el Espacio Maqua de los ocho socios -procedentes de cinco países europeos- que se encuentran desarrollando el programa CRMsDataSpace, que tiene como objetivo crear una plataforma online que permitirá "mapear" todos esos recursos mineros. "Hoy Europa es muy dependiente de Asia, África o Latinoamérica en este aspecto, y la idea de la Unión Europea es que todos los estados tengan bien controlados sus recursos para que puedan ser explotados", explica Fernando Méndez-Navia, fundador del grupo DEX, consultora que junto a Satec y la Universidad de Oviedo ponen el ADN asturiano a este complejo proyecto.

A grandes rasgos, el objetivo de CRMsDataSpace es crear una plataforma online que permita condensar y ordenar todos los datos sobre los recursos de materias críticas que se encuentran en los residuos de yacimientos mineros, a fin de que puedan ser consultados por operados que tengan la intención de explotarlos. Se trata de minerales y metales esenciales para la economía y la transición ecológicas y algunos de ellos son el litio, cobalto, níquel y tierras raras.

La plataforma tiene un plazo de tres años para su puesta en marcha -ya se han consumido ocho meses- y una vez esté en funcionamiento serán las administraciones quienes decidan quién se debe encargar de aportar toda la información, bien sean gobiernos centrales, autonómicos, empresas... Eso sí, aquí el trabajo de la administración será simplemente de "facilitador", pues las negociaciones entre quienes tengan los recursos y quienes quieran explotarlos serán, lógicamente, privadas.

En la reunión de este jueves, se abordaron asuntos como la mecánica de acreditación, para garantizar la seguridad de los datos que se comparten; la incorporación de tecnología relacionada con la Inteligencia Artificial para la interpretación de datos. Según la previsión del consorcio, en aproximadamente diez meses estarán en disposición de contar con un prototipo que les permita ir poniendo a prueba el proyecto. "Creo que hay que destacar el trabajo que está llevando a cabo Satec, que es el socio tecnológico de este proyecto. Se trata de una empresa con ADN asturiano que lleva años apostando por Avilés, y más allá del trabajo técnico desarrollado, también es importante que haya traído esta reunión a la ciudad, donde nos sentimos como en casa", destacó Méndez-Navia.

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"Estas actividades son importantes para posicionar a Avilés como capital de la innovación. Muestran también el trabajo de apoyo a las empresas y consorcios que se hace desde la parte institucional. Siempre intentamos estar ahí, aunque también digo siempre que nosotros damos más cariño que dinero a las empresas", destacó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento, Manuel Campa, quien acudió al Espacio Maqua para dar la bienvenida a los participantes en el programa CRMsDataSpace.