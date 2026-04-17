Asturfeito refuerza el papel del polo de innovación avilesino en energía de fusión

La UTE integrada por Asturfeito, Empresarios Agrupados Internacional e Ingecid, ha superado con éxito la fase de diseño del proyecto VATIST de IFMIF-DONES. El contrato está estructurado en tres fases. Superada la fase de diseño, el consorcio inicia ahora la siguiente fase del contrato, que incluye la fabricación, montaje y pruebas de los equipos. El consorcio cuenta como partner con ESS Bilbao, contribuyendo con su reconocido conocimiento técnico en grandes componentes a vacío en infraestructuras científicas.

Este nuevo hito supone un importante respaldo al trabajo desarrollado hasta la fecha por la compañía asturiana con talleres en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), en Avilés, y permite avanzar en una nueva etapa de este proyecto estratégico vinculado al desarrollo de la energía de fusión.

El proyecto VATIST tiene por objeto el desarrollo del validador tecnológico de la celda de ensayos de IFMIF-DONES, una infraestructura científica localizada en Granada y concebida para apoyar el desarrollo de la energía de fusión nuclear. Su finalidad es contribuir a la validación de tecnologías destinadas a futuras instalaciones de fusión, en el marco de uno de los desarrollos científicos más relevantes en este ámbito.

IFMIF-DONES es una instalación concebida para apoyar el desarrollo de un tipo de energía limpia, segura y sostenible. Su objetivo principal es probar y evaluar materiales avanzados que puedan resistir condiciones extremas dentro de un reactor de fusión nuclear, como altas temperaturas y altas dosis de radiación.

A través de este proyecto se podrá evaluar cómo los materiales reaccionan a la radiación de neutrones generada en un entorno similar al de un reactor de fusión. Su desarrollo está orientado a preparar la siguiente generación de reactores de fusión, como DEMO (Demonstration Power Plant), el paso intermedio antes de los reactores comerciales.

En concreto, el alcance del proyecto adjudicado a la UTE incluye el diseño, la fabricación, el montaje y las pruebas del validador, conformado por la vasija de vacío, el blanco de litio, los blindajes radiológicos, los sistemas de servicio y el sistema de control de los equipos. Adicionalmente, se diseñará y construirá una estructura de contorno que soportará el conjunto del validador, permitiendo la realización de las pruebas integradas.

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Superada con éxito la primera fase, la entrada en esta segunda fase marca el inicio de una nueva etapa en la evolución del proyecto y refuerza la capacidad del consorcio para abordar desarrollos tecnológicos e industriales de alta complejidad en el ámbito de las grandes infraestructuras científicas, como es la tecnología de fusión. El contrato está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2021-27.