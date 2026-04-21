Avilés impulsa la economía circular: la industria explora como optimizar el uso del agua

Aviles está empeñada en la economía circular. Y esta vez el reto pasa por el aprovechamiento del agua por la industria asturiana. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, participó este martes en una nueva mesa de trabajo del proyecto “Avilés Industria Circular”, centrada en esta ocasión en el uso del agua de proceso y los efluentes industriales, en la que se ha puesto el foco en la sostenibilidad y la eficiencia en el consumo hídrico dentro del tejido industrial.

Durante su intervención, Campa destacó la importancia de avanzar hacia una mayor concienciación social sobre el valor del agua, subrayando que se trata de un recurso que implica procesos complejos de captación, tratamiento e investigación antes de llegar al consumidor final. En este sentido, insistió en que tanto empresas como ciudadanía deben asumir la responsabilidad de un uso más eficiente del recurso.

“La industria tiene un papel clave porque la eficiencia en el consumo de agua no solo responde a una cuestión medioambiental sino de reducción de costes”, señaló el edil.

Empresas

La jornada reunió a representantes institucionales, técnicos y empresariales, entre ellos la Dirección General del Agua del Principado de Asturias, Fertiberia, Aguas de Avilés, la Universidad de Oviedo a través de su Cátedra de Economía Circular, así como otras compañías del ámbito industrial y de servicios como Nubia, Arclin, Deganta y Eulen.

El encuentro se ha centrado en el análisis de los principales usos del agua en los procesos industriales, la identificación de puntos críticos de consumo e ineficiencia, la reducción del uso de agua fresca mediante recirculación y reutilización, así como el cumplimiento de la normativa de vertidos. También se han explorado posibles soluciones compartidas de gestión interempresarial del agua con el objetivo de generar beneficios ambientales conjuntos.

El proyecto "Avilés Industria Circular" busca avanzar hacia un modelo productivo más sostenible, fomentando la colaboración entre administración, empresas y ámbito académico para optimizar el uso de recursos naturales en la industria local.

Conclusiones

La primera reunión versó sobre “Materiales, residuos y subproductos industriales”, y se prestó especial atención a la identificación de oportunidades de prevención y reutilización de residuos y a la valorización de materiales.

Leticia Bilbao, directora del área de desarrollo empresarial de la FADE, entidad que impulsa este ciclo, explicó ya entonces la importancia de esta segunda sesión: “Somos conocedores de que el agua es un elemento que, si no lo es ya, a futuro va a ser fundamental dentro de, no solamente de la vida cotidiana, sino para las empresas, porque muchas de ellas lo utilizan como un recurso y muchas de ellas están trabajando también en cómo reutilizar el agua”.

El próximo encuentro estará dedicado a la reducción de materiales y de materias primas. Las conclusiones de todo el trabajo se presentarán el 7 de julio.