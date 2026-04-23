Avilés se posiciona como hub logístico clave en cadena de la eólica marina offshore

El Puerto de Avilés, en el marco de su estrategia de la especialización en torno a la eólica marina offshore, por empresas como Windar Renovables y el volumen de actividad que genera en los muelles locales, se sitúa como pieza clave dentro del sector en el conjunto de España.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha destacado en el marco de WindEurope, uno de los principales encuentros internacionales del sector eólico, que el sistema portuario español cuenta con la capacidad necesaria para transformarse en un "hub logístico clave" dentro de la cadena de valor de la eólica 'offshore'. En este sentido, nueve autoridades portuarias, entre ellas la de Avilés y también la de La Coruña, Almería, Cartagena, Castellón, Ferrol, Gijón, Las Palmas y Tarragona, participan en el stand 'Ports of Spain' de este evento para poner en valor su papel estratégico en la transición energética.

Santana ha subrayado que España posee "infraestructuras competitivas, experiencia logística y un firme compromiso con la sostenibilidad" para liderar el sector.

En este sentido, ha dicho que el objetivo de estos encuentros es "fortalecer alianzas" y "atraer nuevos proyectos industriales" a los recintos portuarios nacionales.

Santana destacó igualmente en el marco de WindEurope que España cuenta con una red de 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias, con condiciones idóneas para el despliegue de la eólica marina, especialmente en su modalidad flotante.

La participación en esta cita marca un punto de inflexión en la proyección internacional del sistema portuario español, que busca posicionarse como uno de los grandes actores europeos en el desarrollo de la energía eólica marina.

Pendientes de más 200 millones de euros de ayudas

El presidente de Puertos del Estado ha resaltado asimismo la importancia del programa de ayudas públicas Port EOL-Mar del IDAE, dotado con 212 millones de euros. Estos fondos del Plan de Recuperación buscan adaptar muelles, accesos y calados para el despliegue de las energías renovables marinas. Según explicó Santana, las resoluciones de estos proyectos están "ya próximas", con el horizonte fijado antes del 30 de junio, "lo que permitirá acelerar inversiones y desarrollos en los distintos enclaves portuarios".

Los proyectos presentados por las diversas autoridades portuarias se encuentran actualmente en "fase de evaluación" y, para su adjudicación, se tendrán en cuenta criterios como el impacto industrial y la generación de empleo en las zonas de influencia.

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Esta estrategia se complementa con el plan Horizonte 2030 del sistema portuario, que contempla inversiones superiores a los 1.000 millones de euros en materia de sostenibilidad. Con ello, Puertos del Estado busca consolidar a España como un "referente europeo" en economía azul, descarbonización y autonomía energética de la Unión Europea.