La Isla de la Innovación de Avilés, un parque tecnológico para todos los públicos

La Isla de la Innovación será un parque tecnológico con zonas verdes, espacio –limitado– para comercio y hostelería y edificios singulares. Será un centro empresarial moderno, alejado de la idea de parques tecnológicos de finales del siglo pasado, que eran concebidos únicamente para la vida que le iban a dar sus trabajadores. La idea del Ayuntamiento es que este gran espacio ubicado junto a la ría, hoy un gran almacén de tubos gigantes para molinos eólicos, pueda ser disfrutado por los avilesinos.

El pasado viernes, el Pleno aprobó por unanimidad la aprobación inicial de la revisión parcial del Plan General de Ordenación que permitirá desarrollar esas parcelas que se encuentran entre el Niemeyer, la ría y los antiguos terrenos de Baterías. Este primer paso permitirá iniciar un periodo de información pública durante el que se podrán presentar alegaciones al proyecto. La intención del gobierno local es que este mismo año la modificación sea definitiva para poder echar a andar el plan.

Según el proyecto del Consistorio, el importe de las obras de urbanización rondará las 13,5 millones de euros y se prolongarán durante unos cuatro años. ¿Y qué se hará durante esos trabajos? En materia de movilidad se construirán itinerarios ciclistas y peatonales, además de una red viaria que permita conectar la Isla de la Innovación con ambas márgenes de la ría. Entre las actuaciones previstas se encuentra la remodelación de la glorieta de la AS-328, la que actualmente conecta los tráficos de la carretera de Luanco con los accesos al Niemeyer y la arteria portuaria, y la construcción de una nueva rotonda en la N-633 para conectar la arteria del puerto con el futuro parque tecnológico, donde hoy el tráfico se regula con un cruce.

En lo que a zonas verdes se refiere, se planea hacer una renaturalización de los espacios más próximos a la ría, además de habilitar numerosas zonas verdes diseminadas por toda la Isla. De los 221.163 metros cuadrados del ámbito, se calcula que cerca de 26.000 serán espacios verdes. Además, también hay proyectada una gran plaza abierta al público, con una superficie de casi 5.000 metros cuadrados, en la que prevé realizar distintas actividades y eventos.

Zona de la arteria del puerto donde está previsto construir una rotonda. | MARA VILLAMUZA

Otro de los puntos clave del proyecto para la ampliación del parque científico y tecnológico es la edificación. El planeamiento permite construir dos edificios en altura dedicados a centros de empresas; edificios "escaparate", que serán los que miren hacia la ría y la ciudad y que se pretende que tengan un diseño representativo y singular; y edificios mixtos, en los que se podrán combinar oficinas y talleres industriales.

¿Y qué tipo de actividades se podrán desarrollar aquí? El Plan solo permite la implantación de servicios de informática, de actividades relacionadas con las telecomunicaciones, la innovación, la investigación, la creación artística, los servicios avanzados de apoyo industrial y consultaría y la formación relacionada con materias de componente científico y tecnológico.

Eso sí, habrá también espacio, aunque limitado, para actividades como el comercio o la hostelería. También para usos deportivos, como gimnasios; negocios relacionados con el ámbito sanitaria –sin hospitalización–, como clínicas de fisioterapia, odontología o veterinaria; o aparcamiento.

Noticias relacionadas

En cuanto a alojamientos, se permiten alojamientos dotaciones con fines institucionales, sanitarios, asistenciales, laborales, docentes o deportivos; pero está terminante prohibida la construcción de vivienda privada. Tampoco se permite la instalación de empresas logísticas ni actividades de gran industria, para tratar de hacer de la Isla de la Innovación un espacio que permita seguir desarrollando actividad relacionada con el I+D a las empresas y ganar nuevos espacios a los avilesinos.