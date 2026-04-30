El Puerto de Avilés planea construir una estación intermodal que combine camiones y ferrocarril en el suelo de Baterías

El Puerto de Avilés planea la construcción de una estación de transportes intermodal entre camiones y trenes en el suelo de Baterías. Así lo explicó este miércoles el director de la Autoridad Portuaria, José Ramón Muñoz-Calero, en la última conferencia del ciclo "El Puerto de Avilés: una mirada crítica", organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en la Casa de Cultura. En la misma ponencia, Muñoz-Calero también reveló la intención del ente portuario de unir los muelles de Arcelor y Valliniello en un continuo tras la última intervención de relleno en esa zona. Y dijo también que están trabajando en alternativas a la Ronda Norte que piensan trasladar a los ayuntamientos de Avilés y Castrillón.

La intención del Puerto, tal y como explicó Muñoz-Calero, es fomentar los tráficos ferroviarios, ante la evidente previsión de que acabarán siendo la conexión hegemónica con la meseta para las mercancías. Y en ese sentido, los planes portuarios pasan por la construcción de dos intermodales. La ubicación para esta infraestructura en la margen izquierda, dijo, "está por madurar". Pero para la margen derecha, en la Autoridad Portuaria parecen tener claro que la mejor ubicación posible es el suelo de Baterías -que aspiran a comprar-, dado que la estrechez de los muelles orientales complicarían mucho la maniobrabilidad de trenes y camiones.

Otro aspecto para el que resulta fundamental esta transición es aliviar el tráfico por carretera. Aseguró que están trabajando en medidas para aliviar la densidad de vehículo que circulan en la margen derecha, donde arrecian las quejas de vecinos y transportistas por las molestias que les genera el movimiento de grandes piezas con destino o salida de los muelles; y también para la margen izquierda, donde el proyecto de la Ronda Norte lleva años bloqueado. "Estamos estudiando alternativas para trasladarlas a los ayuntamientos", reconoció.

La adquisición de Baterías es uno de los ejes fundamentales del plan de futuro del Puerto, que gira, fundamentalmente, en las posibilidades que tiene el ente de optimizar el uso de su suelo o, en la medida de lo posible, ampliarlo. Así, desveló que otro de los proyectos que tienen en cartera es unir la línea de muelle entre el de Valliniello y el de Arcelor. "Querríamos que tuviese entre 10 y 12 metros de profundidad, para que sea competitivo", resaltó Muñoz-Calero, sobre una operación para la que no manejan plazos, ya que, reconoció, requeriría un importante desembolso económico.

En esta línea de seguir ganando suelo productivo, destacó diversas operaciones que se vienen efectuando en los muelles de Raíces. Una suerte de "concentración parcelaria" para exprimir al máximo el escaso suelo, en la que también, por ejemplo, se ha llevado a cabo una reformulación de los viales, que ha permitido eliminar caminos y emplear ese suelo para usos productivos.

Muñoz-Calero también incidió en su ponencia sobre la importancia del dragado, después de que este mes el Ministerio de Medio Ambiente hiciese oficial que obliga a la Autoridad Portuaria a iniciar un procedimiento ordinario de evaluación ambiental, lo que impide sus planes de comenzar a retirar arena de la bocana en el corto plazo. "Es una de nuestras amenazas", dijo sobre lo preocupante de perder capacidad para la entrada de barcos. También desveló que el ente tiene como objetivo aumentar calado en la zona del muelle de Raíces.

En su exposición, el director del Puerto también compartió cifras del presupuesto, en el que se pudo ver que la cifra de negocio del pasado ejercicio fueron 18,2 millones de euros, que cuentan con una plantilla de 90 empleados que esperan ampliar hasta llegar al centenar en dos o tres años o que el 94% de sus ingresos son tasas. "En la Autoridad Portuaria no hay ánimo de lucro más allá de poder sobrevivir y crecer. Somos autónomos económicamente", destacó Muñoz-Calero.