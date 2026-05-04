El Centro Niemeyer se apunta a la reducción del desperdicio alimentario

El Centro Niemeyer se convertirá el próximo 27 de mayo en espacio de encuentro entre actores clave comprometidos con la prevención y reducción de ineficiencias en la gestión alimentaria a nivel del consumidor.

Será con motivo de la presentación de los resultados finales del proyecto 'Sprint' -to zero food waste de Innovasturias-. A lo largo de la jornada se presentarán los principales avances del proyecto, se abordarán aspectos clave como la Ley de Desperdicio Alimentario y se compartirán experiencias inspiradoras del sector gastronómico. Será una oportunidad única para intercambiar conocimientos y avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible y responsable.

Tras la intervención sobre la Ley de Desperdicio Alimentario de Ana Díaz Pérez, subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, el cocinero Marcos Morán, de Casa Gerardo, reconocido por su buen hacer con una estrella Michelin, ofrecerá una ponencia vinculada a los objetivos del proyecto 'Sprint' y su aplicación a la cocina tradicional.

Objetivo para 2030

En el momento presente, los alimentos que se producen pero no se consumen generan entre el 8% y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Además, ejercen una enorme presión sobre los recursos naturales como el agua y la tierra, y contribuyen significativamente a la contaminación. Reducir este desperdicio es una prioridad global, reflejada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita para 2030.

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Alcanzar este objetivo no solo contribuiría en la mitigación del cambio climático, sino que también impactaría positivamente en la erradicación de la pobreza, la eliminación del hambre y la mejora de la seguridad alimentaria, así como la lucha contra el cambio climático y otros ODS clave.