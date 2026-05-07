Cuando montar una empresa no es un camino de rosas: cuatro emprendedores cuentan sus casos de éxito (y fracasos) en el Niemeyer

En la era del postureo en redes sociales, de las tazas con mensajes que te dicen que "todo va a salir bien" y de los "coaches" que te explican cómo hacerte rico en solo 10 minutos, el centro Niemeyer acogió un acto para emprendedores de carne y hueso. La Oficina Acelera Pyme de FADE, en colaboración con La Curtidora, organizó este jueves la jornada "Aprende de quienes ya lo han hecho: casos reales, financiación y networking emprendedor", en el que Susana Pascual, Juan Carlos Rodríguez, Pablo Muñiz y Xuan de la Isla contaron algunos de sus grandes éxitos y fracasos. "Emprender nunca fue tan fácil, pero hoy es más difícil que nunca sostener el emprendimiento".

La primera en subirse a la peana colocada en el escenario de la sala de cine del Niemeyer fue Susana Pascual. La empresaria, CEO de PixelsHub, compañía gijonesa especializada en simulaciones en realidad virtual y asistentes en realidad aumentada, habló sobre la inestabilidad que rodea al emprendedor, la posible falta de referentes de emprendedores locales y los muchos vicios y errores que pueden suponer una trampa a la hora de hacer florecer un negocio. "No conozco ninguna empresa unicornio. Me repulsa el emprendimiento en garajes. Genera unas expectativas muy difíciles de alcazar", dijo en un discurso llevado a poner los pies en la tierra e hilado, como la película de David Fincher, siguiendo los siete pecados capitales. "Lo fundamental es enfocarse y tener claro que menos es más", concluyó.

Juan Carlos Rodríguez, Pablo Muñiz y Xuan de la Isla, al frente de las empresas EcoComputer, Asturcopia y Domobility, respectivamente, compartieron una mesa redonda sobre sus experiencias. Hablaron de sus aciertos y no eludieron hacerlo también de sus errores a lo largo de su trayectoria. "Nosotros, cuando empezamos, éramos tres socios. Y nos pusimos a desarrollar tres productos, uno cada uno. Al final no salió ninguno. Es importante saber qué línea seguir", advirtió con este resumen De la Isla.

Muñiz puso el foco en la importancia de conocer el mercado. "Antes de invertir (se refería a una gran inversión, fundamentalmente en maquinaria, que ha transformado su empresa en la última década) analicé cómo le estaba yendo a todos nuestros competidores. Y gracias a eso detecté que ir a proyecto completo (dar soluciones integrales a sus clientes) era más rentable", relató.

Por su parte, Rodríguez puso el foco en "perder el miedo a crecer". "Necesitas apoyarte en gente que sepa más que tú. Al final, es más difícil llevar una empresa de cinco personas que de 50, porque con más gente puedes realmente tener una estructura empresarial", apuntó.

Para concluir el acto, en el que también presentó impartió una charla Ángeles Silverio Juez, coordinadora de la Sociedad Regional de Promoción -"Nunca hubo tanto dinero para financiación como ahora"-, y el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa -destacó la importancia de esta jornada para tejer relaciones y compartir experiencias- los ponentes dieron un consejo al público, entre los que había, fundamentalmente, emprendedores o aspirantes a ello: "Aprovechad algo que alguien no esté atendiendo".