Cerca de 80 estands y actividades mostrarán la ciencia e innovación de Asturias en el pabellón de La Magdalena en Avilés

El pabellón de exposiciones de La Magdalena de Avilés será el próximo 21 de mayo la sede de la IV feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias, promovida por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT). La cita reunirá a todas las instituciones públicas de investigación de Asturias, un total de 10 empresas y 27 centros de educación secundaria y formación profesional, que presentarán sus proyectos y experiencias en cerca de 80 estands e instalaciones singulares.

La imagen gráfica y el espacio temático de esta cuarta edición giran en torno al eclipse solar total que será visible desde Asturias el próximo 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional que inspira la programación y las actividades de la feria. FICYT está ultimando los contenidos de una cita que tiene como objetivo acercar la investigación, la innovación y el conocimiento científico a la ciudadanía además de fomentar además las vocaciones STEAM entre la población joven y favorecer el encuentro entre el ámbito educativo, científico y empresarial del Principado.

Durante la mañana, la feria estará reservada exclusivamente para los centros educativos inscritos. El alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional podrá recorrer 77 estands e instalaciones, donde podrán conocer de cerca los proyectos de I+D+i más vanguardistas e innovadores y participar en actividades diseñadas para conectar con los contenidos del currículo escolar.

La jornada contará con la participación de grupos de investigación e institutos universitarios de la Universidad de Oviedo; centros del CSIC; el SERIDA; el ISPA/FINBA; la Fundación Idonial; Cogersa; la Escuela Superior de Arte; la Fundación Margarita Salas; y el Museo del Jurásico de Asturias, junto con centros educativos de toda Asturias y 10 empresas innovadoras.

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La feria estará abierta al público durante la tarde, a partir de las 16.00 horas. Además de los estands, las personas visitantes disfrutarán de exposiciones, diversos talleres familiares, charlas y actuaciones. La feria cuenta con la colaboración del Centro Europeo de Empresas e Innovación, Valnalón, la Agencia Sekuens y el Ayuntamiento de Avilés. La jornada se estructura en torno a los ámbitos definidos por la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (S3), que identifica las principales fortalezas científicas e innovadoras de la región: Patrimonio y Biodiversidad; Industria Inteligente y Resiliente e Inteligencia Artificial; Agroalimentación; Envejecimiento Activo y Saludable; y Energía y Circularidad.