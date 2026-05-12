Diez emprendedores se unen al programa Mentor de La Curtidora: "Es un programa que permite ampliar la capacidad empresarial"
"Es un programa que lo que persigue es fortalecer la capacidad de nuestros emprendedores y emprendedoras para seguir creciendo y para asegurar la continuidad de sus negocios", destaca Manuel Campa
El programa Mentor echa a andar. La sexta edición de esta iniciativa de La Curtidora, que pretende que empresarios y directivos asesoren de manera gratuita a emprendedores, cuenta con diez empresas participantes. Este martes ha tenido lugar una reunión grupal de los participantes que ha servido como primera toma de contacto. "A partir de aquí pues empieza el trabajo duro. Deben abrirse a los mentores para poder ayudarles y poder definir bien cuáles son las estrategias que deben tomar, cuáles son los objetivos que deben perseguir, cuál es la estructura societaria que deben montar o cuáles son sus estrategias de marketing o de financiación", expresó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, que presidió la reunión.
"Es un programa que lo que persigue es fortalecer la capacidad de nuestros emprendedores y emprendedoras para seguir creciendo, para asegurar la continuidad de sus negocios y, sobre todo, para generar nuevas ideas que les permitan ampliar esa capacidad empresarial", destacó el edil, que resaltó que la tasa de supervivencia de las empresas en La Curtidora está por encima 70%.
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