Todo listo para el Mercado de Cooperativas Escolares de Avilés: "Juntos somos más fuertes"

"Juntos somos más fuertes". Lo dijo una de las usuarias del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de La Unión de Salinas, en la presentación del Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas asturianas, que se celebra este próximo lunes, día 19 de mayo, en la plaza de España. Varios de los grupos participantes recogieron en el salón de recepciones del ayuntamiento el permiso municipal para instalar sus puestos, y explicaron sus proyectos y las iniciativas solidarias que pretenden financiar con los beneficios que obtengan en la feria.

Durante el curso los escolares han ido constituyendo sus cooperativas y preparando los proyectos de negocio con los que el día 19 se instalarán en la plaza de España. En el año académico han ido elaborando o adquiriendo los artículos que pondrán a la venta, y que les servirán también para financiar sus viajes de estudios. "Además, esperamos que el tiempo respete", dijo el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, mientras recibía a los participantes en un programa que tiene como objetivo impulsar el espíritu emprendedor y las habilidades empresariales de los participantes.

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Algunos de los participantes / Mario Canteli

Las cooperativas participantes son: Carrioestrellas, Ecocarrio y Carriocrea, del colegio La Carriona-Miranda; Marearte, del Virgen de las Mareas; Mercabari, del San Nicolás de Bari; Cooperativa La Magdalena, de la Fundación asturiana de atención y protección a personas con discapacidades y/o dependencias (FASAD); Artevilla, del CAI Villalegre; King Pelayo, del CAI Rey Pelayo; Artesco, del Centro de Educación Especial San Cristóbal; Tomato town, del IES Número 5; Mercaeulalia 1 y 2, del colegio Sta. Eulalia de Mérida (Badajoz); Pasos birmanos, del Colegio Reina Adosinda (JES); Sonrisas birmanas, del Colegio Reina Adosinda (Pravia), y Unión, del CAI La Unión.