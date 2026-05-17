La ciencia asturiana sale de los laboratorios y toma La Magdalena en Avilés

La IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias reunirá el próximo 21 de mayo en el pabellón de exposiciones de La Magdalena, en Avilés, a cerca de un millar de investigadores, estudiantes, docentes y empresas que mostrarán alrededor de un centenar de proyectos distribuidos en unos 80 estands y espacios singulares. La cita, organizada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo a través de Ficyt, alcanza cifras récord de participación y pretende acercar la investigación y la innovación desarrolladas en Asturias al conjunto de la sociedad.

Durante la presentación del encuentro, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, aprovechó este domingo para referirse a otro de los proyectos estratégicos del Ejecutivo autonómico, la Manzana del Talento, cuya tramitación continúa avanzando. Según explicó, el objetivo es poder licitar y adjudicar las obras a lo largo de este mismo año. "Esperamos que una vez hechos los avances podamos licitar y adjudicar ya durante este año las obras si no se tuerce administrativamente, que espero que no porque está muy avanzado", señaló.

El consejero defendió además la apuesta realizada por Asturias en materia tecnológica y de innovación. "Este recorrido no lo ha hecho ninguna otra comunidad, en cuanto a innovación y polos tecnológicos", afirmó.

Respecto a la feria, Sánchez destacó su función divulgativa. "Es una forma de dar a conocer tanto a estudiantes como a la sociedad en general qué se hace en Asturias en términos de innovación empresarial y para qué sirve", indicó. También agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Avilés por acoger por primera vez este encuentro.

La participación de centros educativos continúa creciendo y este año serán 25 los que presentarán proyectos desarrollados por más de 800 alumnos y profesores. El consejero destacó además que algunos de los trabajos llegan a sorprender incluso a los propios investigadores. Junto a ellos participarán grupos de la Universidad de Oviedo, centros del CSIC, Serida, el Museo del Jurásico, Cogersa (...) entidades privadas de I+D y empresas innovadoras. Además, la feria incorporará por primera vez dos centros educativos del País Vasco.

Recorridos virtuales por hospitales y el eclipse de agosto, protagonistas

La directora de la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), Mercedes Díaz Somoano, subrayó el carácter participativo del evento. "Esta feria se visita pero se experimenta", señaló. El público podrá probar diferentes tecnologías y experiencias inmersivas, desde recorridos virtuales por hospitales digitalizados a visitar paisajes asturianos creados mediante realidad virtual hasta simuladores clínicos. También se podrá conducir pequeños "rovers" (vehículos espaciales motorizados) diseñados para explorar Marte, comprobar cómo funciona un gemelo digital industrial o descubrir aplicacoines de inteligencia artificial pensadas para resolver problemas reales del día a día.

El eclipse solar total previsto para el 12 de agosto será uno de los grandes protagonistas de la edición. Habrá un planetario móvil para recrear el fenómeno y una programación específica relacionada con el espacio, que incluirá la participación del ingeniero asturiano Arturo Fernández, responsable de los sistemas de potencia de la misión Artemis 2. En el rincón del eclipse se podrá contemplar una exposición científica que muestra diez miradas sobre este fenómeno y disfrutar de actividad guiadas por las asociaciones astronómicas Omega y Cielos Despejados.

La jornada se completará con talleres científicos y con la actuación del rapero y freestyler Arkano, una presencia que el Gobierno regional vinculó también a la importancia de integrar la creatividad y las humanidades en el ecosistema científico y tecnológico. Borja Sánchez subrayó el crecimiento que ha experimentado esta cita: "Una muestra clara de que en Asturias se hace ciencia de vanguardia en todos los niveles, desde el aula, los laboratorios y el tejido productivo, a través de las empresas innovadoras".

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, defendió la necesidad de acercar la ciencia a la ciudadanía y consideró la feria un anticipo de la bienal climática que la ciudad acogerá en junio y que unirá arte, ciencia e industria.

Horarios

La feria estará abierta al público con acceso libre. Además de los stands, habrá distintos talleres de divulgación científica destinados a los más pequeños para disfrutar en familia. Eso sí, durante la mañana, la muestra estará dirigida exclusivamente a los centros educativos inscritos mientras que en horario vespertino abrirá sus puertas al público general.