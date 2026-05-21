La ciencia como presente y futuro de Asturias llena La Magdalena

Ángel Tudela, del IES Avelina Cerra de Ribadesella, acaba de descubrir cómo es su ADN. Está en la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias que se desarrolla este jueves en el pabellón de La Magdalena. Lo tiene guardado en un tubo y para lograrlo primero se enjuagó la boca con un colutorio. "Eché el líquido en el tubo y las partículas que soltamos se mezclan después con un líquido (isopropanol) y ya se puede apreciar el ADN", explica Tudela en el stand en el que Patrick McAlpine realiza las demostraciones. McAlpine es doctorando de la Universidad de Oviedo y habla de que el ADN "es como un moco". Aitana Mejido, alumna del IES Santa Cristina de Lena, se animó también a conocer su ADN porque le gusta aprender y afirma además que a futuro quiere estudiar Medicina. Muy cerca está el stand de Patricia Magadán y Suhui Ye. Explican a los asistentes el buen uso de las lentillas y muestran la importancia de la higiene de manos, hablan de bacterias y advierten de que en verano no es recomendable bañarse en el mar con lentillas. Alba Cotarelo es miembro de Next Pangea y muestra una investigación, Imagia, capaz de detectar defectos en los aviones. "Les hacemos una radiografía tras un acuerdo con el Ejército del Aire", detalla. La feria cuenta con 80 expositores.

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, detalló en la inauguración de la feria la presencia de institutos y centros de Formación Profesional, grupos universitarios, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Museo del Jurásico, los proyectos de investigación de la consejería de Salud... "Y también tenemos al Serida con un banco de semillas, después de que se le concediera el Premio de Cooperación Internacional a este banco de semillas noruego, en el que hay semillas asturianas", apuntó el consejero, que no dudó en afirmar que el futuro de la región pasa por proyectos que tienen que ver con el campo científico. "La ciencia es un eje fundamental de transformación industrial y también en la atracción de nuevas inversiones y en la generación de nuevos modelos de negocio. Lo estamos viendo en las tasas de emprendimiento de los proyectos. Esto es un proyecto a medio plazo". "Con los datos que manejamos con la Universidad de Oviedo, la tasa de emprendimiento está creciendo. Las personas que quieren emprender en Asturias, ya sea en el ámbito tecnológico o en emprender en general, saben perfectamente ya qué circuitos", remató.

En imágenes: La IV feria de la ciencia y la innovación en Asturias, en Avilés / Mara Villamuza

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, destacó que la innovación es uno de los pilares sobre los que se asienta el futuro de la ciudad. "Si este planeta tiene oportunidades de salir adelante es apoyándose en la ciencia y en la tecnología para dar soluciones a los problemas estratégicos que tenemos", señaló la regidora, momentos antes de una foto de familia con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en la que un nutrido grupo posó con unas gafas homologadas para disfrutar del eclipse del próximo verano.

La feria de la ciencia y la innovación, en Avilés, en fotos / Illán García

Los estudiantes llenan el pabellón de La Magdalena. Son miles y se empapan de ciencia e innovación. Algunos visitan a sus compañeros de otros centros que presentan sus proyectos innovadores, otros disfrutan con los avances científicos en diferentes campos que aporta la Universidad de Oviedo, el CSIC y otros organismos. Ignacio Villanueva, que es el rector de la Universidad de Oviedo, prueba uno de ellos. Se trata de la denominada "Peluquería aerodinámica" y utiliza un sistema de medición del viento. Este artefacto es obra del departamento de Energía de la Universidad y se emplea, sobre todo, para analizar el viento en puentes y diversas estructuras. Otro de esos proyectos, "Fórmula windy", se centra por ejemplo en analizar las estructuras para paneles solares.

Un dron sobrevuela el pabellón. Está por encima del stand de dos estudiantes vascos de la ESO. Son de Elgoibar y han creado una aplicación capaz de identificar los cinco tipos de garrapatas que hay para dar solución más eficaz a los tratamientos y prevenir enfermedades como el Lyme. Claudia Fernández y Jana Pérez son de Grado y llevaron a la feria su proyecto intergeneracional "Arraigadas", que fue premiado, y sirve para combatir la soledad no deseada. La realidad virtual y la naturaleza y la robótica para detectar metales que aporta el IES Víctor García de La Concha de Villaviciosa también tienen su hueco en la feria. El observatorio del territorio de la Universidad de Oviedo enseña a caminar por el Picu Urriellu sin moverse de Avilés a través de unas gafas. Un planetario y el eclipse del próximo 12 de agosto están presentes. Los escolares se introducen en un planetario hinchable y aprenden algo más del eclipse total que podrá verse en Asturias. Al tiempo que escolares del IES de Salas pilotan un vehículo como si se tratara de una expedición en Marte creada por investigadores universitarios, de 4Space.

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El rapero Arcano habla en el escenario mientras el alumnado del CIFP de Cerdeño muestra sus proyectos de simulación y realidad virtual y Roberto Miguel, Javier Guerrero y Raúl Corrales hablan de su proyecto de Mecatrónica Industrial del CIFP de Avilés, una maqueta autómata creada por ellos mismos capaz de seleccionar piezas. Al alumnado del IES Alfonso II le dio por hacer un intenso trabajo sobre el corazón, el humano y el animal y plantearon diversos juegos y puzles para comprender mejor el motor de los seres vivos. Y todo ello mientras en el stand del CSIC los visitantes aprendían a analizar el fondo marino, admirar mandíbulas de tiburón y raya, concienciarse por la presencia de microplásticos y observar una esponja marina a través de un microscopio, entre otros.