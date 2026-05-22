Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

La inteligencia artificial también llega al voluntariado avilesino

Pelayo García y Rubén Uría, antes del inicio de la formación

Pelayo García y Rubén Uría, antes del inicio de la formación / A. A.

A. F. V.

Diversos representantes de entidades sociales locales participaron este viernes en el curso intensivo gratuito "Inteligencia Artificial aplicada a entidades de voluntariado", organizado por el Ayuntamiento e impartido por el docente Rubén Uría. En el acto de bienvenida estuvo presente el conecjal de Participación Ciudadana Pelayo García, que destacó el apoyo del tercer sector a este tipo de propuestas municipales y el objetivo de la formación, que no era otro que darles herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo.

Por su parte, Uría resaltó la apuesta municipal por este tipo de propuestas. "Avilés es el Ayuntamiento de España que más formación invierte tanto en asociaciones como en el voluntariado. Tiene un voluntariado de lo mejor del país, comprometido, sabiendo lo que tiene que hacer el voluntariado y también las asociaciones, sabiendo cómo tienen que tratar al voluntario", destacó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza el derribo de los silos de alúmina de la antigua Alcoa que dará paso a la nueva fábrica de Windar
  2. La historia del bebé que estrenó la incubadora del Hospital San Agustín de Avilés y el orgullo de su madre (ambos ya fallecidos): 'Siempre que podía, presumía de ello
  3. Un menor, en la UCI tras ser atropellado mientras cruzaba en su bici por un paso de peatones en Avilés
  4. “¡Ha nacido Agustín!”: la historia del primer bebé nacido en el HUSA de Avilés
  5. Castrillón se pone en modo fiesta: todo a punto en Piedras Blancas para los festejos San Isidro
  6. El Puerto de Avilés detecta una limitación severa de suelo, con solo 12 hectáreas disponibles para crecer de inmediato
  7. Corvera derribará un edificio para crear la rotonda de Las Vegas y mejorar la seguridad vial
  8. Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad

La inteligencia artificial también llega al voluntariado avilesino

La inteligencia artificial también llega al voluntariado avilesino

La ciencia con presente y futuro en Asturias llena el pabellón de La Magdalena en Avilés: de una sencilla lectura de ADN a la detección de fallos en los aviones

La ciencia con presente y futuro en Asturias llena el pabellón de La Magdalena en Avilés: de una sencilla lectura de ADN a la detección de fallos en los aviones

La ciencia asturiana sale de los laboratorios y toma La Magdalena en Avilés

La ciencia asturiana sale de los laboratorios y toma La Magdalena en Avilés

Todo listo para el Mercado de Cooperativas Escolares de Avilés: "Juntos somos más fuertes"

Todo listo para el Mercado de Cooperativas Escolares de Avilés: "Juntos somos más fuertes"

Diez emprendedores se unen al programa Mentor de La Curtidora: "Permite ampliar la capacidad empresarial"

Diez emprendedores se unen al programa Mentor de La Curtidora: "Permite ampliar la capacidad empresarial"

Cerca de 80 estands y actividades mostrarán la ciencia e innovación de Asturias en el pabellón de La Magdalena en Avilés

Cerca de 80 estands y actividades mostrarán la ciencia e innovación de Asturias en el pabellón de La Magdalena en Avilés

Cuando montar una empresa no es un camino de rosas: cuatro emprendedores cuentan sus casos de éxito (y fracasos) en el Niemeyer

Cuando montar una empresa no es un camino de rosas: cuatro emprendedores cuentan sus casos de éxito (y fracasos) en el Niemeyer

El Centro Niemeyer se apunta a la reducción del desperdicio alimentario

El Centro Niemeyer se apunta a la reducción del desperdicio alimentario
Tracking Pixel Contents