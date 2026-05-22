La inteligencia artificial también llega al voluntariado avilesino

Diversos representantes de entidades sociales locales participaron este viernes en el curso intensivo gratuito "Inteligencia Artificial aplicada a entidades de voluntariado", organizado por el Ayuntamiento e impartido por el docente Rubén Uría. En el acto de bienvenida estuvo presente el conecjal de Participación Ciudadana Pelayo García, que destacó el apoyo del tercer sector a este tipo de propuestas municipales y el objetivo de la formación, que no era otro que darles herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo.

Por su parte, Uría resaltó la apuesta municipal por este tipo de propuestas. "Avilés es el Ayuntamiento de España que más formación invierte tanto en asociaciones como en el voluntariado. Tiene un voluntariado de lo mejor del país, comprometido, sabiendo lo que tiene que hacer el voluntariado y también las asociaciones, sabiendo cómo tienen que tratar al voluntario", destacó.