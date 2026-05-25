Gincanas por Asturias, rutas gastronómicas y una reivindicación de la minería: los finalistas del Concurso de Ideas Emprendedoras FP Avilés

Seis proyectos de alumnado de Formación Profesional de Avilés se disputarán este martes, 26 de mayo, la final del Concurso de Ideas Emprendedoras FP Avilés, una cita organizada por el Centro de Empresas La Curtidora y la asociación docente Vitamina E para impulsar el espíritu emprendedor entre los estudiantes. La presentación tendrá lugar en la propia Curtidora a partir de las 15.30 horas, donde los finalistas defenderán propuestas vinculadas al turismo, los eventos, el deporte, el patrimonio industrial y los nuevos servicios para visitantes.

Cinco de las iniciativas proceden del IES La Magdalena y una del CIFP del Deporte. Entre las finalistas figuran Aibar Studio, un estudio de diseño y organización de eventos, congresos y encuentros deportivos; Gastrorutas, centrada en experiencias gastronómicas participativas; Cuentasturias, con gincanas y visitas guiadas por ciudades asturianas; Gaviera, un área de servicio para autocaravanas en Cabo Peñas; Minería Viva, dedicada a poner en valor el legado industrial y humano de las cuencas mineras, y Chicastsaf, una propuesta para visibilizar a la mujer en el deporte mediante redes sociales, podcast y entrenamientos adaptados.

Cada equipo contará con cinco minutos para exponer su idea de negocio y otros cinco minutos para responder a las preguntas del jurado. La organización subraya que el objetivo del certamen es "fomentar la creatividad y la iniciativa empresarial del alumnado de Formación Profesional de Avilés", mientras que el premio busca ayudar a que la propuesta vencedora pueda "convertir la idea en proyecto empresarial" mediante recursos reales de acompañamiento y asesoramiento técnico.

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El proyecto ganador dispondrá durante tres meses de una oficina completamente equipada en La Curtidora. Además, recibirá una bolsa de viaje de hasta 1.200 euros para asistir en 2026 a una feria o evento emprendedor en cualquier ciudad española. El jurado valorará la creatividad, la innovación, la viabilidad económica y el impacto social y medioambiental de las propuestas, y estará formado por representantes de La Curtidora, Vitamina E y el tejido empresarial avilesino.