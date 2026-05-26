Gastrorutas, un proyecto para descubrir Asturias a bocados, arrasa en el concurso de Ideas Emprendoras de FP de Avilés

"No me esperaba ganar, el nivel era muy alto y había proyectos mucho más innovadores que el mío". Selia Rojas se llevó este martes el primer premio de la última edición del concurso de Ideas Emprendedoras FP Avilés, organizado por La Curtidora, con Gastrorutas. La propuesta de Rojas gira en torno al turismo gastronómico. "Soy pastelera y quise unir dos de las cosas que más llaman la atención en Asturias actualmente: gastronomía y turismo", aseguró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, señal de la felicidad que invadía a la ganadora: "Trabajé mucho por esta iniciativa, que me inspiró a seguir adelante y conseguirlo".

Además del reconocimiento del jurado, el premio incluye también la cesión gratuita de una oficina en La Curtidora durante tres meses, una bolsa de viaje de hasta 1.200 euro para asistir este año a una feria o evento emprendedor en cualquier ciudad española. "De momento no sé cuándo lo voy a canjear", confiesa Rojas, que asegura que "sin la ayuda de mis profesoras no hubiese sido capaz de finalizar este proyecto", que tiene como objetivo, explica, "conocer Asturias desde su origen a través de rutas, visitas a productores y talleres de cocina".

Un momento de la presentación de Roberto Martín durante la final del concurso de Ideas Emprendedoras FP Avilés- / Miki López

"Se trata de un proyecto que merece la pena, porque no solo crea una experiencia para el visitante, sino que aporta valor al territorio", explica Rojas, que tiene como objetivo quiere acabar con un problema que ella misma ha detectado durante la elaboración del plan: "Muchas veces viajamos y comemos bien, pero no sabemos de dónde vienen los productos ni el trabajo que hay detrás". A través de las experiencias "más auténticas, cercanas y conscientes", ponen el foco "en la sostenibilidad" y en la creación de "una sinergia de ida y vuelta que aporta impacto económico dentro de Asturias", resume.

Este martes fueron cinco los proyectos que se presentaron en el encuentro: cuatro procedentes del IES La Magdalena y uno del CIFP del Deporte. El jurado estuvo formado por una de las responsables de Avilés Empresas, Ana Cadrecha; el copropietario de la empresa afincada en La Curtidora SolucPro, Javier Llorente; y el profesor de Formación y Orientación Laboral en el CIFP de Avilés, Manuel Mojardín.

Selia Rojas, ganadora del concurso, posando junto al vídeo presentación de su proyecto, Gastrorutas. / M. O.

Los tres quedaron "maravillados" con el rendimiento de los finalistas en la presentación. "Todos lo han hecho muy bien, hay gente ya graduada que probablemente no llegue al nivel que ellos han mostrado en esta final", admitió Cadrecha. Mojardín coincidió: "Respondieron a todas nuestras preguntas usando un lenguaje técnico admirable y se nota mucho el trabajo y esfuerzo que le pusieron todos los participantes". Ambos hicieron estos halagos extensibles a los docentes. "Es cada vez más complicado encontrar profesores tan implicados en el trabajo de los estudiantes".

A pesar de no haber resultado ganadores, los demás finalistas recibieron un diploma que reconoce su esfuerzo. Ellos son Carla Castro de Cuentasturias, con gincanas y visitas guiadas por ciudades asturianas; Roberto Martín de Gaviera, un área de servicio para autocaravanas en Cabo Peñas; Sara García de Minería Viva, dedicada a poner en valor el legado industrial y humano de las cuencas mineras; y Adriana López y Nelida Cuevas de ChicasTSAF, una propuesta para visibilizar a la mujer en el deporte mediante redes sociales, ppdcast y entrenamientos adaptados.

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Selia Rojas, por su parte, recibirá las llaves de su oficina y el premio de 1.200 euros en otro evento, en el que asistirá la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, o algunos de los concejales en su lugar. Sin embargo, todos ellos "deben estar más que orgullosos por lo interesantes que han sido todas las propuestas", añade Javier Llorente.