Avilés, capital del reaprovechamiento de la comida

Avilés quiere ser la capital de la alimentación saludable y del aprovechamiento de la comida. Por eso, este miércoles el Centro Niemeyer acogió la presentación del proyecto europeo SPRINT-To zero food waste, centrado en la prevención y reducción de ineficiencisa en la gestión alimentaria a nivel consumidor, un programa europeo que ha tenido como resultado el desarrollo de una aplicación móvil para tratar de evitar el desperdicio de recursos. El acto, la alcaldesa, Mariví Monteserín, destacó que el Ayuntamiento está en la misma línea y presumió de uno de los grandes proyectos del gobierno local, el comedor centralizado para centros escolares: "Queremos que nuestro alumnado aprenda a cocinar y a comer".

SPRINT es un proyecto que tuvo como fin "controlar el desperdicio alimentario a través de una sensibilización al consumidor, con la creación de una aplicación para el móvil, estudios en hogares y hoteles", explicó la directora de la gijonesa Innovasturias, firma líder del proyecto, Beatriz García. El proyecto se llevó a cabo tras conocer datos alarmantes: el 61% del desperdicio proviene de los hogares, el 45% de las frutas y verduras se terminan desperdiciando y, por persona, en total son 131 kilos de comida desperdiciados al año. "Aunque en los hogares hay una alta sensibilización con respecto a este tema, todavía queda mucho camino por delante", admitió García, de un proyecto en el que también participaron CREDA, Abamobile, CIS Robotics, Masymas, Asincar y Artiem.

"La aplicación para el móvil ayuda a optimizar los recursos, para hacer recetas con las sobras, llevar un control de nuestra nevera e incluso controlar mejor las fechas de caducidad", afirmó García, de un plan en el que también se diseñó una pesa para medir la cantidad de desperdicio generado en los hoteles y la conclusión fue clara: "En los desayunos es donde más desperdicio se produce". El papel de los supermercados también fue clave, pues desde cada uno de los locales de Masymas se puso en marcha una campaña de acciones para el control de desperdicios, trabajando en el ámbito de la economía circular. Poner más pequeños los platos del buffet libre del desayuno de los hoteles, quitar la connotación negativa de las sobras llamándolas "re-delicias" o hacer show cookings para enseñar a aprovechar los restos, fueron las iniciativas que finalmente se llevaron a cabo para poder demostrar que es posible disminuir el desperdicio alimentario en todos los sectores.

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Por su parte, Monteserín ensalzó el proyecto de cocina centralizada, "un proyecto educativo ambicioso", pero que busca concienciar a la ciudadanía sobre el aprovechamiento pleno de los alimentos: "El objetivo es que todos los centros educativos dispongan de un huerto propio, donde el alumnado tomará conciencia de la importancia de los productos autóctonos y de su calidad". De esta manera, esperan que "una persona con las herramientas necesarias, usando productos en proximidad y conociendo la realidad del desperdicio, pondrá en valor la importancia de ser más sostenible", aseguró.