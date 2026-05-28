Avilés pone el foco en el ecodiseño y la reparación industrial para avanzar hacia una economía circular

La tercera mesa del proyecto “Avilés Industria Circular” reunió en La Curtidora durante toda la mañana a portavoces de las empresas Idesa, Windar, Iquord, Arcelor y Room 2030 y también a representantes de la fundación Idonial, Femetal y de la cátedra de Economía Circular. A este encuentro lo llamaron “Diseño circular, reparación y manufactura”. Leticia Bilbao, la directora de Desarrollo Empresarial de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), sirvió como coanfitriona, con el Ayuntamiento de Avilés, de la actividad: “El primer taller que organizamos fue sobre temas vinculados a residuos y a subproductos, principalmente. En el segundo hablamos de la circularidad del agua. Y hoy lo que estamos hablando es de temas vinculados a ecodiseño, a reacondicionamiento y a remanufactura de componentes o de los propios equipos que utilizan las empresas en la industria. La idea del proyecto es que las empresas sepan lo que están haciendo unas y otras en estos asuntos”, determinó.

Manuel Campa, el concejal de Desarrollo de Ciudad, valoró este encuentro porque permite que establezcan diálogos con el objetivo de diagnosticar el estado de las empresas y así “ver en qué punto están, cómo aprovechan los recursos que tienen y también cómo gestionan su patrimonio industrial”. Es decir, compra, alquiler, mantenimiento; un taller como el que se desarrolló este jueves, en definitiva, sirve para “ir adaptando su modelo de negocio y mejorarlo”.

El concejal explicó: “Este programa viene del Plan de Acción Integral que se desarrolló durante el URBACT Green Industries, el foro de ciudades que lidera Avilés y que está compuesto por una decena de ciudades: Bijelo Polje (Montenegro), Jastzrebie (Polonia), Larissa (Grecia), Sabadell (Cataluña), Salerno (Italia), Schiedam (Países Bajos), Solingen (Alemania), Szombathely (Hungría) y Vilanova de Famalicao (Portugal).

Campa explicó también que lo que prueban con éxito a nivel europeo, en cada una de las ciudades del grupo URBACT, termina desarrollándose a escala. “En el grupo de acción local avilesino están la Fade, están los sindicatos, empresas, la fundación CTIC: creo que es una buena forma de incorporar a ese tejido empresarial y social que tenemos dentro de La Curtidora, del parque tecnológico, programas europeos en los que sí que se trabajan cosas, sí que ese compartir experiencias con otras ciudades hace que podamos luego implementar acciones aquí”.

Campa cerró su intervención destacando que “el desarrollo industrial de Avilés ha generado diversos centros de I+D por la colaboración que establecen las empresas: saben que compitiendo entre ellas no van a mejorar la situación global de la industria de bienes, sino todo lo contrario”. Y puso un ejemplo: “A lo mejor no pueden tener soluciones directamente en sus empresas, en sus centros de I+D, pero sí que saben que pueden buscarlas en las compañías de al lado y pueden apoyarse en ellas y eso es un hecho muy diferencial de la industria avilesina”.

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Bilbao explicó que el proyecto “Avilés ciudad circular” finaliza en julio. “El próximo 7 de julio haremos una exposición de lo que han sido las conclusiones de las tres mesas en el Niemeyer”.